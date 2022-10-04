Читайте, что ждет столичных школьников!

Начался восьмой сезон проекта «Спорт в школу», цель которого – познакомить учеников первой школьной ступени с различными видами спорта и способствовать повышению физической активности. В этом учебном году в проекте примут участие 19 школ Таллинна.
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Как отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, в прошлые сезоны проект «Спорт в школу» был очень успешным, и он действительно повысил интерес учащихся к спорту и физической активности.
«Мы рады, что проект, популярность которого растет с каждым годом, стартует снова. Проект знакомит детей с различными видами спорта, и мы надеемся, что он поможет привить детям любовь к спорту на всю жизнь. Предыдущие годы показали, что разнообразная программа помогает детям найти подходящий для себя вид спорта», - сказал Белобровцев.
В результате сотрудничества спортивных клубов и квалифицированных тренеров дети получат возможность ознакомиться с разными видами спорта через двигательную активность, в том числе подвижные игры. В проекте может принять участие один из первых классов выбранной школы или укомплектованная школой группа, в которую входит не более 30 первоклассников.
Проект «Спорт в школу» впервые стартовал в 2016/2017 учебном году в сотрудничестве между Таллиннским департаментом молодежи и спорта и Таллиннским департаментом образования. В пилотном проекте приняли участие более 200 учеников первых классов из семи столичных школ, которых познакомили в общей сложности с 23 видами спорта.
В прошлом учебном году ученики могли попробовать себя в танцевальном спорте, теннисе, легкой атлетике, футболе, карате, флорболе, борьбе, кикбоксинге, фехтовании, баскетболе, гандболе, волейболе, тхэквондо, спочане, акробатике, гимнастике, дзюдо, лыжном спорте, капоэйре и т.д.
Первый период проекта продлится в общей сложности 10 недель – с 3 октября по 16 декабря 2022 г. Проект продолжится в следующем году.
В этом учебном году в проекте «Спорт в школу» примут участие в общей сложности 19 столичных школ: Пиритаская экономическая гимназия, гимназия Куристику, Лаагнаская гимназия, Английский колледж, школа Сюдалинна, Таллиннская 21-я школа, Таллиннская еврейская школа, Таллиннская гуманитарная гимназия, гимназия Ярвеотса, Ыйсмяэский русский лицей, Русская гимназия Хааберсти, Мустйыэская гимназия, основная школа Ристику, Таллиннская художественная гимназия, основная школа Карьямаа, Эхтеская гуманитарная гимназия, школа Пяэскюла, Мустамяэская реальная гимназия и Артеская гимназия.