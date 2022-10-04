Читайте, что ждет столичных школьников!

Как отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, в прошлые сезоны проект «Спорт в школу» был очень успешным, и он действительно повысил интерес учащихся к спорту и физической активности.

«Мы рады, что проект, популярность которого растет с каждым годом, стартует снова. Проект знакомит детей с различными видами спорта, и мы надеемся, что он поможет привить детям любовь к спорту на всю жизнь. Предыдущие годы показали, что разнообразная программа помогает детям найти подходящий для себя вид спорта», - сказал Белобровцев.

В результате сотрудничества спортивных клубов и квалифицированных тренеров дети получат возможность ознакомиться с разными видами спорта через двигательную активность, в том числе подвижные игры. В проекте может принять участие один из первых классов выбранной школы или укомплектованная школой группа, в которую входит не более 30 первоклассников.

Проект «Спорт в школу» впервые стартовал в 2016/2017 учебном году в сотрудничестве между Таллиннским департаментом молодежи и спорта и Таллиннским департаментом образования. В пилотном проекте приняли участие более 200 учеников первых классов из семи столичных школ, которых познакомили в общей сложности с 23 видами спорта.

В прошлом учебном году ученики могли попробовать себя в танцевальном спорте, теннисе, легкой атлетике, футболе, карате, флорболе, борьбе, кикбоксинге, фехтовании, баскетболе, гандболе, волейболе, тхэквондо, спочане, акробатике, гимнастике, дзюдо, лыжном спорте, капоэйре и т.д.

Первый период проекта продлится в общей сложности 10 недель – с 3 октября по 16 декабря 2022 г. Проект продолжится в следующем году.