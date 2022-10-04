США увеличат помощь Эстонии в сфере безопасности.

«Лидерская роль США в нынешнем кризисе безопасности была сильной, и помимо поддержки Украины, помощь также распространялась на те страны, которые больше всего помогли Украине. Очередное решение конгресса об увеличении помощи в сфере безопасности в регионе Балтийского моря ясно показывает приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле», - прокомментировал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.