На прошлой неделе Конгресс США принял дополнительный бюджетный пакет, который среди прочего предусматривает уже в этом году увеличение помощи Эстонии в сфере безопасности до 140,5 млн долларов. Большая часть этой суммы пойдет на реализацию программы Сил обороны по поставке M142 HIMARS.
США увеличат помощь Эстонии в сфере безопасности
«Лидерская роль США в нынешнем кризисе безопасности была сильной, и помимо поддержки Украины, помощь также распространялась на те страны, которые больше всего помогли Украине. Очередное решение конгресса об увеличении помощи в сфере безопасности в регионе Балтийского моря ясно показывает приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле», - прокомментировал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Финансирование является частью большого пакета мер безопасности, который США направили на укрепление обороноспособности Украины и стран восточного крыла НАТО. США поддерживали различные оборонные разработки в Эстонии, в течение последних пяти лет финансовая поддержка различных поставок и инфраструктурных проектов составила 228 миллионов долларов. В прошлом помощь в сфере безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов.