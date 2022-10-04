Красные карточки, пенальти... За что еще будет отвечать система VAR в Эстонии?

По словам президента ЭФС Айвара Похлака, это серьезный шаг в развитии Премиум-лиги.

«Премиум-лига важна не только как самая профессиональная и самая популярная серия соревнований в Эстонии, но и с точки зрения подготовки игроков, клубов и судей к международным играм. VAR играет важную роль для всех этих составляющих и делает лигу еще более привлекательной», — сказал Похлак.

К оснащению Премьер-лиги системой VAR ЭФС подошел очень серьезно, проконсультировавшись с десятком фирм, предлагающих различные технические решения системы VAR. В Эстонии будет использоваться система VOGO, в которую входят основные комплекты Vokkero, видеосерверы, необходимые мониторы и система повторов. Система чуть проще, но по сути похоже на ту, что используется на отборочных матчах чемпионата Европы.

С 2023 года каждая игра Премьер-лиги будет проводиться с помощью устройств VAR и AVAR (вспомогательная система) – они будут находиться в специально построенном на стадионе A. Le Coq Arena центре. Согласно международному регламенту видеосудейства, видеоарбитры смогут вмешиваться в четырех игровых моментах: ворота, красная карточка, назначение пенальти или же, когда судья показывает желтую или красную карточку не тому спортсмену. VAR помогает избежать человеческих ошибок, которые могут повлиять на результат и вносит свою лепту в обеспечение честной игры.

Также развивается и система прямых трансляций матчей Премиум-лиги – установлены дополнительные камеры. Согласно международному регламенту видеосудейства, их должно быть не менее четырех, в Премиум-лиге будет использоваться от четырех до семи камер.

Принятие в использование системы VAR проходит в плотном сотрудничестве ЭФС и FIFA и при соблюдении требований основательного руководства FIFA. Обучение работе с системами VAR и AVAR начнется в ноябре. Первый курс продлится четыре месяца, за этот срок системы будут испытываться на играх Зимнего турнира.