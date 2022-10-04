«Гадалка пообещала матери, что сын отсидится в бункере». Как мобилизация разделила российские семьи

Изначально, когда пришла повестка, первое, что Анастасия спрашивала его и его родителей - есть ли у мужа медицинские показания, по которым ему могут дать отсрочку.

«Я знала, что у него были проблемы с психическим состоянием и аллергия, но они сказали, что у них ничего нет», - рассказывает Анастасия. После того, как стало ясно, что сына отправят на фронт, родители все же согласились отдать его жене медицинские справки - они, как выяснилось, были у них дома. Еще они пообещали забрать дополнительно подтверждения из больницы: «Его мама призналась, что нужно было ко мне прислушаться, и что она сглупила».

Родители обещали собрать медицинские документы для подстраховки к основному плану с переходом на АГС и отвезти их Даниилу в часть. Анастасия же стала готовить жалобу на незаконный призыв мужа. В пятницу она собралась ехать к его родителям за справками. Все это не понадобилось: в этот день муж позвонил и сказал, что едет на такси домой. К этому моменту власти во всех регионах пытались погасить скандалы, связанные с мобилизацией.