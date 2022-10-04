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Ради победы участники соревнований по спортивной рыбалке набили рыбу грузилами

Видео с разоблачения
rus.postimees.ee
Ради победы участники соревнований по спортивной рыбалке набили рыбу грузилами
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Выловленная рыба, иллюстративное фото.
Выловленная рыба, иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

На турнире по спортивной рыбалке, который проходил в США на озере Эри (Пенсильвания), разгорелся скандал: двоих участников чемпионата поймали на мошеничестве.

Дуэт в составе Чейза Комински и Джейка Раньона показал лучший улов среди всех и выиграл соревнование. Но при подведении итогов один из судей разрезал рыбу и нашел во внутренностях дополнительный груз из металла. Как оказалось, ради победы рыбаки решили смошенничать и набили добычу грузилами.

Момент, когда рефери обнаружил обман, попал на видео. Вероятнее всего, результаты рыбаков будут аннулированы. Показательно то, что Комински и Раньона в 2021 году тоже подозревали в обмане, и один из рыболовов тогда не прошел проверку на детекторе лжи - подобные тесты частенько проводят на турнирах по спортивной рыбалке. В тот раз парочку лишили чемпионства.

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