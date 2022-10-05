Бывший командующий армией США в Европе Генерал Бен Ходжес одним из первых выступил с заявлением, что мир должен готовиться к началу распада государства, известного как Российская Федерация.
Владислав Велижанин ⟩ Почему нам нужно готовиться к распаду России
Предсказывать точную дату или спусковой механизм такого события было бы неблагодарным занятием, однако, развитие русско-украинской войны создает ряд объективных предпосылок, для формирования независимых построссийских стран.
Утрата российским правительством монополии на насилие
В современной России, судя по тому, кто отправляется на войну с Украиной, сформировалось уже как минимум три «центра принятия решений», которые самостоятельно ставят под ружье тысячи людей и машин. С одной стороны, это «официальная» армия под контролем Минобороны, мобилизация в которую проводится среди всех россиян по признаку ношения штанов.
С другой стороны, активно пополняются и тренируются батальоны так называемых «кадыровцев», подчиняющиеся напрямую главе Чечни, который этот самый призыв в российскую армию как раз наоборот единоличным решением на своей территории отменил. Таким образом, кадыровцы выступают скорее в роли временных союзников российской армии, предпочитая тяжелым боям съемки видео для соцсети TikTok. Пока батальоны под «московским» командованием истекают кровью в Украине, «преторианская гвардия» главы Чечни бережет свои силы перед следующим ходом. Очевидно, приказов они ждут отнюдь не из Кремля.
Еще большую известность получила т.н. «частная военная кампания "Вагнер"», которая основана и управляется уголовником, «поваром Путина» Евгением Пригожиным (по его собственному чистосердечному признанию). Похожий на Пригожина предприниматель отличился недавно открытой вербовкой заключенных в российских тюрьмах. На робкие упреки со стороны общественности сам Пригожин нахально ответил через свою пиар-службу, буквально: на войну пойдут «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети».
Впрочем, с началом мобилизации оказалось, что пригожинские зэки служат отдельно, а мобилизации русских детей (и даже пенсионеров) это никак не мешает. На поле боя в Украине вагнеровцы отличаются даже по меркам этой войны особой жестокостью как к украинцам, так и к своим собственным бойцам. Более того, Группа Вагнера уже давно была замечена и в Сирии, и разных африканских странах, где официально российской армии нет, то есть в России действует не только несколько армий, но и, по сути, несколько внешнеполитических ведомств.
Сегодня эти и другие силы вроде Росгвардии официально подчиняются русскому диктатору в Кремле, однако, реальные бразды правления находятся в руках тех, кто назначает в армию своих командиров и ставит перед ними боевые задачи. При этом в условиях большой войны количество как полевых командиров, так и боевых задач, которые они считают нужным решать, возросло многократно. Естественно, контролировать это все в тумане войны из одного центра невозможно.
Власть в России таким образом становится все более феодальной, когда формальный глава государства должен договариваться с князьями со своих земель, чтобы те в обмен на привилегии с царского плеча отправляли своих рыцарей на какую-то очередную войну. Такой договор неплохо действует, когда на войне удается вдоволь награбить унитазов и комбайнов (что и произошло в первые месяцы), но сейчас оккупированные территории больше не приносят российской стороне ничего, кроме огромных потерь.
Утрата даже видимости законности
Шутка, что строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения, всегда была актуальной, однако последние события даже по российским меркам трудно охарактеризовать иначе, чем полный беспредел. Частная военная компания (само существование которой уже противоречит российским законам) выборочно освобождает из тюрьмы убийц, насильников и грабителей, вооружая их и обещая освободить через полгода – видимо, чтобы они вместо отбывания наказания вернулись с войны в российские города и продолжили заниматься любимым делом уже там.
То, что других невиновных россиян как раз сажают в тюрьму по абсурдным обвинениям, пытают и лишают элементарных прав вроде доступа к адвокату – на этом фоне даже не так впечатляет, хотя и усиливает общую атмосферу тотального правового нигилизма.
С другой стороны, начатая Москвой всеобщая мобилизация, стыдливо называемая «частичной», по которой в армию начали абсолютно незаконно хватать и служивших, и не служивших, и здоровых, и больных с диабетом, шизофренией и так далее, ураганом прошлась по самым бедным и нерусским регионам России. Примечательно, что еще до этого русский диктатор приказал каждому региону формировать «добровольческие» батальоны из местных жителей. Это легло тяжелым бременем на такие регионы как Дагестан, Тува, Татарстан и так далее, и в то же время впервые за долгое время вернуло эти республики на карту России.
Митингующие в Дагестане уже показали, что многие там не заинтересованы участвовать в чуждой им захватнической войне в Украине. Теперь же непривычно большое количество выходцев из этих регионов получит в руки оружие. Так как у московского «царя» нет даже ресурсов, чтобы обмундировать всю эту в спешке набираемую армию, вопросом времени остается, когда какой-нибудь национальный батальон решит, что интересы собственной республики ему важнее, чем верная гибель в русской империалистической войне.
Война – это встряска, которая ставит вопрос ребром: если больше никакие законы, касающиеся призыва в армию и всего с этим связанного, не действуют, и молодое поколение республик умирает ни за что под русским триколором, зачем вообще народам того же Кавказа или Сибири называть себя россиянами?
Прецедент для распада
Этой осенью произошло два ключевых события, которые положили начало фактически гражданской войне и распаду российского государства. Во-первых, с началом мобилизации активировалось достаточно обширное партизанское движение, которое подожгло десятки военкоматов по всей России, преимущественно избежав поимки правонарушительными органами. Звездой этого движения стал 25-летний Руслан Зимин, застреливший главу призывной комиссии в Усть-Илимске со словами: «Никто не будет воевать, сейчас все пойдем домой!»
Это было немыслимо еще недавно, но сейчас в сознании миллионов россиян укрепляется мысль в том, что символы российского государства не только не являются неприкосновенным, но наоборот вполне легко воспламеняются от самодельного коктейля Молотова. Конечно, партизанское движение еще может быть подавлено, но может и, наоборот, разрастись, если на его сторону перейдут борцы за независимость регионов России, у которых более чем достаточно причин требовать самоопределения.
Наконец, сам русский диктатор 30 сентября заложил основу для распада Российской Федерации, торжественно аннексировав территории, находящиеся под полным контролем независимой Украины. Таким образом, уже официально, Россия не контролирует территории, которые считает своими и, более того, продолжает стремительно терять «свои» земли под контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Политолог Екатерина Шульман выразилась по этому поводу максимально точно и корректно:
«Если б я обращалась к студентам, непременно попросила бы их перечислить остальные элементы failed state, неудавшегося государства, чтоб получилось бинго. И да, failed state - это не плохое, жестокое или бедное государство. Такие живут себе припеваючи. Это распадающееся администрирование, невозможность осуществлять свои базовые функции в своих пределах».
Вопреки ожиданиям Кремля со временем приструнить аннексированные территории (очевидно, карательными методами в духе Бучи и Изюма), хаос и распад администрирования наоборот распространиться из зоны боевых действий на все остальные «исконно» российские территории. Ну а там, где Российская Федерация потеряет способность осуществлять свои базовые функции, что мы уже наблюдаем, непременно возникнут новые, построссийские государства. Благо, процедура признания независимости отдельных регионов надежно проработана действующим так называемым президентом.