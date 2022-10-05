Владислав Велижанин ⟩ Почему нам нужно готовиться к распаду России

Утрата даже видимости законности

Шутка, что строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения, всегда была актуальной, однако последние события даже по российским меркам трудно охарактеризовать иначе, чем полный беспредел. Частная военная компания (само существование которой уже противоречит российским законам) выборочно освобождает из тюрьмы убийц, насильников и грабителей, вооружая их и обещая освободить через полгода – видимо, чтобы они вместо отбывания наказания вернулись с войны в российские города и продолжили заниматься любимым делом уже там.

То, что других невиновных россиян как раз сажают в тюрьму по абсурдным обвинениям, пытают и лишают элементарных прав вроде доступа к адвокату – на этом фоне даже не так впечатляет, хотя и усиливает общую атмосферу тотального правового нигилизма.

С другой стороны, начатая Москвой всеобщая мобилизация, стыдливо называемая «частичной», по которой в армию начали абсолютно незаконно хватать и служивших, и не служивших, и здоровых, и больных с диабетом, шизофренией и так далее, ураганом прошлась по самым бедным и нерусским регионам России. Примечательно, что еще до этого русский диктатор приказал каждому региону формировать «добровольческие» батальоны из местных жителей. Это легло тяжелым бременем на такие регионы как Дагестан, Тува, Татарстан и так далее, и в то же время впервые за долгое время вернуло эти республики на карту России.