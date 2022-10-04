Управа района Хааберсти приняла решение закрыть скейтпарк, расположенный в Вяйке-Ыйсмяэ (Ыйсмяэ теэ 130), так как его использование стало опасным. Скейтпарк будет закрыт как минимум до весны. К этому времени станет понятно, будет ли достаточно для обеспечения безопасности провести ремонтные работы или же необходимо искать другое решение.
Сломанное оборудование и амортизированные конструкции. Опасный скейтпарк закрыли
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в данный момент невозможно обеспечить безопасность посетителей скейтпарка, поэтому управа приняла решение его закрыть.
«Скейтпарк Хааберсти был построен семь лет назад и все это время активно использовался», - рассказал старейшина и добавил, что в последние годы управа несколько раз проводила в скейтпарке ремонтные работы.
«На данный момент управа решила, что скейтпарк будет закрыт по меньшей мере до весны. К этому времени станет понятно, будет ли достаточно для обеспечения безопасности провести ремонтные работы или же необходимо искать другое решение», - пояснил Сильянов и добавил, что в скейтпарке проведут основательный контроль, а рамках которого выявят элементы и конструкции, которые нуждаются в замене.
«Сезон катания на руле и самокате подходит к завершению, но в качестве альтернативы молодёжь района Хааберсти может использовать памп-трек, расположенный по адресу Ыйсмяэ теэ, 110а», - добавил старейшина.