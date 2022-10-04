Сломанное оборудование и амортизированные конструкции. Опасный скейтпарк закрыли

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в данный момент невозможно обеспечить безопасность посетителей скейтпарка, поэтому управа приняла решение его закрыть.

«Скейтпарк Хааберсти был построен семь лет назад и все это время активно использовался», - рассказал старейшина и добавил, что в последние годы управа несколько раз проводила в скейтпарке ремонтные работы.

«На данный момент управа решила, что скейтпарк будет закрыт по меньшей мере до весны. К этому времени станет понятно, будет ли достаточно для обеспечения безопасности провести ремонтные работы или же необходимо искать другое решение», - пояснил Сильянов и добавил, что в скейтпарке проведут основательный контроль, а рамках которого выявят элементы и конструкции, которые нуждаются в замене.