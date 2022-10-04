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Тысячи клиентов отказываются от универсальной услуги

Мерике Леэс Аймур-Яан Кескель
Тысячи клиентов отказываются от универсальной услуги
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У бытовых потребителей еще есть неделя, чтобы решить, переходить на универсальную услугу или продолжать покупать электроэнергию по прежнему пакету.
У бытовых потребителей еще есть неделя, чтобы решить, переходить на универсальную услугу или продолжать покупать электроэнергию по прежнему пакету. Фото: Mihkel Maripuu

Тысячи клиентов заявили, что не хотят пользоваться универсальной услугой и продолжат пользоваться выбранным ранее пакетом электроэнергии. Некоторые из них надеются сэкономить на биржевом пакете.

В пятницу была обнародована цена на универсальную услугу электроснабжения, которую подтвердил Департамент конкуренции: 15,4 цента за киловатт-час. Продавцы электроэнергии добавили к этому свою наценку и НДС, и цена выросла до более чем 19 центов. Государство возмещает шесть центов из этой цены, и, таким образом, в октябре потребитель универсальных услуг должен платить чуть больше 13 центов за киловатт-час.

Eesti Energia первой объявила, что для домашних потребителей цена киловатт-часа их электроэнергии с учетом государственной компенсации в октябре составит 13,24 цента.

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