Тысячи клиентов отказываются от универсальной услуги

В пятницу была обнародована цена на универсальную услугу электроснабжения, которую подтвердил Департамент конкуренции: 15,4 цента за киловатт-час. Продавцы электроэнергии добавили к этому свою наценку и НДС, и цена выросла до более чем 19 центов. Государство возмещает шесть центов из этой цены, и, таким образом, в октябре потребитель универсальных услуг должен платить чуть больше 13 центов за киловатт-час.