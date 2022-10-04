Российским пенсионерам, проживающим в Эстонии, до сих пор не выплатили пенсии за третий квартал, в связи с чем Департамент социального страхования призвал их обращаться в местные самоуправления и ходатайствовать о получении прожиточного пособия, передает Rus.ERR.
Российским пенсионерам в Эстонии до сих пор не выплатили пенсии
Российским пенсионерам в Эстонии до сих пор не выплатили пенсии
«Департамент разослал персональные электронные письма всем получателям российской пенсии, контакты которых у нас были. А это около 3000 человек. Всего же получателей российской пенсии более 4000, но не все оставили свои электронные адреса», – сказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, по словам которой, в письмах пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление.
Прожиточное пособие – это временная мера, которая не означает замены недополученной пенсии из России и годится она по большому счету только для тех, для кого российская пенсия была единственным источником к существованию.