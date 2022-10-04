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Российским пенсионерам в Эстонии до сих пор не выплатили пенсии

rus.postimees.ee
Российским пенсионерам в Эстонии до сих пор не выплатили пенсии
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Пенсионеры. Снимок иллюстративный.
Пенсионеры. Снимок иллюстративный. Фото: PhotoIris2021/ Shutterstock

Российским пенсионерам, проживающим в Эстонии, до сих пор не выплатили пенсии за третий квартал, в связи с чем Департамент социального страхования призвал их обращаться в местные самоуправления и ходатайствовать о получении прожиточного пособия, передает Rus.ERR.

«Департамент разослал персональные электронные письма всем получателям российской пенсии, контакты которых у нас были. А это около 3000 человек. Всего же получателей российской пенсии более 4000, но не все оставили свои электронные адреса», – сказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, по словам которой, в письмах пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление.

Прожиточное пособие – это временная мера, которая не означает замены недополученной пенсии из России и годится она по большому счету только для тех, для кого российская пенсия была единственным источником к существованию.

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