Российские хоккеисты во время матча спровоцировали драку с украинцами

Россияне, которые выступают за турецкий клуб, спровоцировали первую драку в начале третьего периода, а затем начали грубить украинским легионерам «Барселоны» Артему Пономаренко, Станиславу Дидковскому и его отцу и тренеру Данилу Дидковскому.

«Надо было ответить за себя, поэтому в конце я вызвался на лед и попросил партнеров поддержать меня постоять за Украину против российской орды. Вышла драка «стенка на стенку», но три раза мне хорошо удалось попасть в цель – губы у игрока турецкой команды точно разбиты», - сообщил украинский хоккеист Артем Пономаренко.