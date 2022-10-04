Российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время стартового раунда Континентального кубка в матче между турецким клубом «Буз Адам» и испанской «Барселоной» (9:4), сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ФХУ.
Российские хоккеисты во время матча спровоцировали драку с украинцами
Российские хоккеисты во время матча спровоцировали драку с украинцами
Россияне, которые выступают за турецкий клуб, спровоцировали первую драку в начале третьего периода, а затем начали грубить украинским легионерам «Барселоны» Артему Пономаренко, Станиславу Дидковскому и его отцу и тренеру Данилу Дидковскому.
На последней минуте встречи произошла еще одна потасовка. Главный судья встречи Филипп Метзингер выписал суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых получили хоккеисты «Буз Адама».
«Надо было ответить за себя, поэтому в конце я вызвался на лед и попросил партнеров поддержать меня постоять за Украину против российской орды. Вышла драка «стенка на стенку», но три раза мне хорошо удалось попасть в цель – губы у игрока турецкой команды точно разбиты», - сообщил украинский хоккеист Артем Пономаренко.
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