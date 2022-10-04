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Видео ⟩ Немецкий футболист получил нокаут, врезавшись в бетонную стену

rus.postimees.ee
Немецкий футболист получил нокаут, врезавшись в бетонную стену
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Денис Япел, архивное фото.
Денис Япел, архивное фото. Фото: IMAGO/Roger Petzsche

Жуткий эпизод произошел с нападающим немецкого клуба "Хемпи Лейпциг" Денисом Япелем. Во время матча региональной лиги германии против "Хемницера" Япель разогнался на мокром газоне и не сумел остановиться.

В итоге футболист врезался головой в бетонную стену за пределами поля и оказался в нокауте.

Япелю быстро оказали помощь медики, после чего он самостоятельно покинул поле и был заменен. Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает.

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