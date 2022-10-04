Распитие алкоголя закончилось трагедией: в Вильянди полиция арестовала 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве

Вчера вечером в 21:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Вильянди находится мужчина без сознания. Медики доставили 62-летнего тяжелораненого мужчину в больницу, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь сообщил, что после получения сообщения полиция приступила к выяснению обстоятельств происшествия и сбору информации. «Параллельно с установлением личности преступника мы также поговорили с соседями и проверили территорию. Через несколько минут нам удалось вычислить преступника. Мы арестовали его как подозреваемого в совершении преступления и доставили в полицейский участок», – пояснил Сассь.

Он добавил, что по предварительной информации, мужчины находились в одной квартире в Вильянди и распивали алкоголь. «Однако на вопрос, почему встреча закончилась столь трагически, поможет ответить начатое уголовное производство», – сказал руководитель отделения, заявив, что задержанный в качестве подозреваемого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.