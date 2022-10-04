Вт, 4.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Прокуратура оспорила решение об освобождении Ромео Калда

BNS
Прокуратура оспорила решение об освобождении Ромео Калда
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ромео Калда.
Ромео Калда. Фото: Liis Treimann / Postimees

Во вторник прокуратура оспорила решение суда об освобождении отбывающего пожизненный срок за убийство полицейского 48-летнего Ромео Калда.

Хотя прокуратура и тюрьма были против освобождения Калда, 20 сентября Вируский уездный суд решил условно досрочно освободить пробывшего в тюрьме более 26 лет Калда с переводом его под электронный надзор на 12 месяцев. Суд назначил Калда испытательный срок в десять лет и пробационный контроль на семь лет.

Калда должен был выйти из тюрьмы после вступления решения суда в силу, 5 октября, но, поскольку прокуратура оспорила это решение, его освобождение откладывается на неопределенный срок.

По закону, суд может условно досрочно с испытательным сроком освободить отбывающего пожизненное заключение, если он отбыл не менее 25 лет назначенного ему срока.

Калда отбывает пожизненный срок с 27 апреля 1996 года.

Вируский уездный суд решил, что имеются достаточные основания для условно досрочного освобождения Калда и что риск рецидива достаточно снизился.

Заключенный дал письменное согласие на перевод под электронный надзор, его жилье соответствует требованиям электронного надзора. Согласие на электронный надзор также дали взрослые лица, с которыми Калда поселился бы при переводе под электронный надзор.

Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после поправки к Уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в Ласнамяэ в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.

В последний раз Калда представал перед судом по так называемому делу тюрьмы Мурру, где он был признан виновным в подстрекательстве к убийству и пыткам, а восьмилетний тюремный срок, к которому он был приговорен, считался покрытым его пожизненным заключением.

Ключевые слова
Наверх