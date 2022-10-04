Прокуратура оспорила решение об освобождении Ромео Калда

Хотя прокуратура и тюрьма были против освобождения Калда, 20 сентября Вируский уездный суд решил условно досрочно освободить пробывшего в тюрьме более 26 лет Калда с переводом его под электронный надзор на 12 месяцев. Суд назначил Калда испытательный срок в десять лет и пробационный контроль на семь лет.

Калда должен был выйти из тюрьмы после вступления решения суда в силу, 5 октября, но, поскольку прокуратура оспорила это решение, его освобождение откладывается на неопределенный срок.

По закону, суд может условно досрочно с испытательным сроком освободить отбывающего пожизненное заключение, если он отбыл не менее 25 лет назначенного ему срока.

Калда отбывает пожизненный срок с 27 апреля 1996 года.

Вируский уездный суд решил, что имеются достаточные основания для условно досрочного освобождения Калда и что риск рецидива достаточно снизился.

Заключенный дал письменное согласие на перевод под электронный надзор, его жилье соответствует требованиям электронного надзора. Согласие на электронный надзор также дали взрослые лица, с которыми Калда поселился бы при переводе под электронный надзор.

Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после поправки к Уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в Ласнамяэ в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.