На Лондонском марафоне один из участников потерял сознание за 5 км до финиша и позже скончался

Бегун потерял сознание за 5 км до финиша. Через три минуты на место происшествия приехала скорая. Участник был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

«С глубокой грустью подтверждаем смерть участника. Каждый, кто участвовал в организации Лондонского марафона, хотел бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Родственники попросили сохранить конфиденциальность, и никакие подробности не будут опубликованы в соответствии с их пожеланиями», — говорится в официальном заявлении оргкомитета соревнований.