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СМИ: Путин мог отправить к Украине поезд с ядерным оружием

The Times / PM
СМИ: Путин мог отправить к Украине поезд с ядерным оружием
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL/EPA

Как сообщает газета The Times, НАТО предупредила государства-члены, что президент России Владимир Путин может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения, проведя ядерные испытания на границе с Украиной.

Возможность того, что Путин готов выполнить ядерные угрозы, похоже, подтверждает тот факт, что в сторону Украины движется поезд, который якобы использовался секретным ядерным подразделением российских вооруженных сил, пишет британская газета со ссылкой на польского военного аналитика Конрада Музыку.

По словам Музыки, поезд, замеченный в центре России, связан с 12-м главным управлением Минобороны России, которое отвечает за ядерные боеголовки, их хранение, техническое обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям.

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