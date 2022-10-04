СМИ: Путин мог отправить к Украине поезд с ядерным оружием

Возможность того, что Путин готов выполнить ядерные угрозы, похоже, подтверждает тот факт, что в сторону Украины движется поезд, который якобы использовался секретным ядерным подразделением российских вооруженных сил, пишет британская газета со ссылкой на польского военного аналитика Конрада Музыку.