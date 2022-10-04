С начала осени в Украине погибли 317 мирных жителей

Количество жертв среди мирного населения Украины продолжает расти. Свежая сводка УВКПЧ фиксирует 59 новых жертв только за первые два дня октября. Всего с начала осени были убиты уже 317 человек, 964 мирных жителя были ранены.

С начала осени погибли по меньшей мере 12 детей, 59 несовершеннолетних были ранены. Общее число гражданских жертв превысило 15 000 человек.

«С 24 февраля по 2 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 246 жертв среди гражданского населения Украины: 6 114 убитых и 9 132 раненых», –подтверждают в ООН.

Среди убитых – 2380 мужчин, 1633 женщины, 162 девочки и 193 мальчика, а также 35 детей и 1711 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1912 мужчин, 1382 женщины, 196 девочек и 268 мальчиков, а также 226 детей и 5148 взрослых, пол которых пока неизвестен.

«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – отмечают правозащитники, уточняя, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

Наибольшие трудности возникают с подсчетом гражданских жертв Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), «где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения».

Максимальное количество жертв среди мирного населения зафиксировано в первый месяц войны. По данным ООН, в марте были убиты 3264 невооруженных человека, 2409 были ранены.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека показывает, как меняется количество убитых и раненых гражданских лиц в Украине после нападения России 24 февраля 2022 года. Фото: ohchr.org