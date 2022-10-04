Полиция ищет 88-летнюю Тамару, ушедшую за грибами в волости Кадрина

Вчера около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что 88-летняя Тамара пропала в лесу близ деревни Мындавере волости Кадрина. Уходя из дома, она не взяла с собой телефон. У Тамары есть проблемы со здоровьем, из-за которых она может попасть в беду.