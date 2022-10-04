Вчера около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что 88-летняя Тамара пропала в лесу близ деревни Мындавере волости Кадрина. Уходя из дома, она не взяла с собой телефон. У Тамары есть проблемы со здоровьем, из-за которых она может попасть в беду.
Полиция ищет 88-летнюю Тамару, ушедшую за грибами в волости Кадрина
Полиция ищет 88-летнюю Тамару, ушедшую за грибами в волости Кадрина
Полиция сразу же начала поиски с участием полицейских патрулей, собачьего патруля и поискового дрона Спасательного департамента, но в понедельник вечером Тамару найти не удалось. Сегодня утром поиски продолжились с привлечением более крупных сил, включая добровольцев, вспомогательных полицейских и призывников Сил обороны.
Тамара худощавого телосложения, ростом около 165 см, у нее светлые вьющиеся волосы. На ней была красная куртка, темный спортивный костюм и резиновые сапоги Crocs.
Полиция просит всех, кто видел Тамару или располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.
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