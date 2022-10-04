Позавчера около 19:00 в полицию поступило сообщение, что 88-летняя Тамара пропала в лесу близ деревни Мындавере волости Кадрина. Сегодня полиция сообщила, что она была найдена поисковой группой мертвой.
Пропавшая 88-летняя Тамара найдена в лесу мертвой
Пропавшая 88-летняя Тамара найдена в лесу мертвой
«Когда полиция узнала об исчезновении женщины, сразу же начались поиски, которые продолжались в последующие дни. Всего в поиске леса участвовало более 90 человек из Департамента полиции и погранохраны, Сил обороны, Спасательной службы, а также были задействованы спасатели-добровольцы, вспомогательные полицейские и вертолет летного отряда PPA. К сожалению, сегодня утром женщину нашли мертвой в лесу», – прокомментировал руководитель поисковой группы Марго Кукк.
В полиции напоминают, что, отправляясь в лес, важно помнить о двух вещах: брать с собой мобильный телефон и сообщать близким, куда вы идете. Таким образом, полиция с большой долей вероятности найдет человека, попавшего в беду или потерявшегося, и поможет выбраться из леса.
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