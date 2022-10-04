Пропавшая 88-летняя Тамара найдена в лесу мертвой

«Когда полиция узнала об исчезновении женщины, сразу же начались поиски, которые продолжались в последующие дни. Всего в поиске леса участвовало более 90 человек из Департамента полиции и погранохраны, Сил обороны, Спасательной службы, а также были задействованы спасатели-добровольцы, вспомогательные полицейские и вертолет летного отряда PPA. К сожалению, сегодня утром женщину нашли мертвой в лесу», – прокомментировал руководитель поисковой группы Марго Кукк.