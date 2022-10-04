Аннексия Россией украинских территорий ничего не изменила для ВСУ, продолжающих контрнаступление на Донбассе и Юге Украины, но сильно повысила цену мира для самой РФ. Теперь она оказалась в ситуации, когда часть «ее» территории занята «иностранными» войсками. В свою очередь, Украина продолжает бороться с неэффективностью своей судебно-правовой системы. Пока безрезультатно.
Слишком много России. Обзор основных событий в Украине
Аннексия и последствия
Аннексию Россией украинских территорий вряд ли можно назвать важным событием для украинцев. Поскольку сейчас, в отличие от 2014 года, она уже ничего не меняет: ни для украинского государства, ни для его вооруженных сил, ни для народа. Для них эти территории как были, так и стались украинскими, но, оккупированными РФ. ВСУ как прежде будут освобождать их, а миллионы беженцев и внутренне-перемещенных лиц, как и прежде, ждут возможности вернуться в свои дома, после их деоккупации.
Проблема только в том, что на оккупированных, а теперь и аннексированных украинских территориях живут украинцы. И вот именно для них аннексия – это очень плохая новость. Даже для тех, которые симпатизируют России. Ведь главный мотиватор их стремления стать частью РФ – это желание мирной жизни. Многие почему-то думают (видимо, по аналогии с Крымом 2014 года), что после объявления их регионов территорией России, то ли Москва вдруг проявит чудеса военного искусства, то ли Украина побоится отвоевывать свою землю у ядерной державы.
На самом деле после ратификации Госдумой «межгосударственных» договоров о вхождении в РФ «ДНР», «ЛНР», «Херсонской области» и «Запорожской области», Кремль сжег возможность для себя уйти с этих территорий сохранив лицо, «в качестве жеста доброй воли», как там объясняли отступление своих военных из Киевской, Сумской и Черниговской областей. А это значит, что Донбасс и Юг Украины становятся зоной военных действий надолго. И даже когда ВСУ выбросят оттуда россиян, – если в Москве не поменяется власть, эти регионы, зафиксированные в конституциях обеих стран, будут зоной перманентного военного конфликта.
Мосты сожжены. Нормальная жизнь теперь вернется туда только в результате признания одной из сторон своего поражения. А это совсем другая цена.
Конечно, тот, кто придет после Путина, могут денонсировать нелегитимные договоры, основанные на нелегитимных «референдумах». Но это лишь когда настанет «после путина».
Еще меньше шансов на мир жителям аннексированных территорий дает тот факт, что «присоединив» к себе части Херсонской и Запорожской областей Россия не определила, в каких границах она это сделала. То есть в Москве не знают, какие территории они называют Херсонской и Запорожской областями. Когда 3 октября соответствующий вопрос задали пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, он ответил: «По границам мы продолжим советоваться с населением этих областей».
То есть, Россия еще не определилась с тем, где заканчивается «ее» территория, но уже грозит ядерным ударом за посягательство на нее.
По так называемым «ДНР», «ЛНР» ситуация еще интереснее. С их «границами» Кремль определился – административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Но… На этих территориях, объявленных 3 октября российскими, уже идет успешное контрнаступление ВСУ. Украина уже контролирует около половины «ДНР» и несколько населенных пунктов «ЛНР». Получается, часть «территории России» уже заняли войска «иностранного государства», а чуда «миропришествия от аннексии» так и не произошло. Наоборот, вместо мира, война, получается, пришла в «саму Россию».
Кстати, с этим тоже связан важный аспект, который уже акцентирован Кремлем устами Пескова. Это то, что на аннексированные территории распространяется действие «Договора о союзном государстве» с Беларусью. «Вторжение» на «российские» территории теперь дает Путину основания требовать от Лукашенко вступления Беларуси в войну.
Зачем?
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, в день аннексии, написал у себя в Telegram, что вхождение в состав РФ – это «единственная возможность спасти миллионы жизней людей. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей».
Утром 30 сентября, как раз когда Путин пописывал «договоры» с «государствами» об их принятии в Российскую Федерацию, ВС России нанесли ракетный удар по тем, кто направлялся на территорию, оккупированную Москвой.
Погибли 30 человек, среди них 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. 88 получили ранения. Как сообщила Национальна полиция Украины, обстрел был произведен ракетами С-300 с увеличенным радиусом поражения. Воронки от них неглубокие, но это как раз расширяет зону поражения.
Гуманитарные колонны, направляющиеся на оккупированные территории, формируются под Запорожьем уже несколько месяцев, всегда в одном месте и по одному маршруту. Спутать их с ВСУ российские военные не могли.
А судьи кто?
Война войной, но жизнь в Украине ею одной не ограничивается. Хотя, Россия наследила и в других, чувствительных для общества, сферах.
Так, на минувшей неделе в Украине разразился скандал из-за обнаружения у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины российского гражданства.
Сенсационную новость опубликовали журналисты расследовательского проекта «Схемы». Они выяснили, что Богдан Львов получил гражданство Российской Федерации еще в 1999 году в Москве, когда уже шесть лет работал военным судьей в Украине. Сначала в военном трибунале Киевского гарнизона, затем – в военном суде Центрального региона Украины.
В 2012 году он обновил свой российский паспорт после достижения 45-летия. Также гражданство РФ имеет его жена, являющаяся уроженкой Москвы. Оказалось, что у семьи есть даже незадекларированная недвижимость в российской столице.
Сам судья все отрицал. Назвал расследование журналистов «фейком» и пожаловался на них в ГБР (государственное бюро расследований) и СБУ. При этом Б. Львов признал, что в официальных органах РФ действительно есть данные о его российском гражданстве, но заявил, что эти записи были сделаны с целью его дискредитации.
И вот, 3 октября наличие российского паспорта у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины официально признала Служба безопасности Украины.
В частности, она проинформировала Верховный суд о результатах проверки, которая подтвердила наличие у Б. Львова не только российского паспорта, но и налогового номера, и даже присутствие последнего в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ. «Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ», – отметили в СБУ.
Очевидно, что информация о проверке СБУ была опубликована именно 3 октября неслучайно. В этот день, несколькими часами позднее, состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, в повестке дня которого был вопрос о «досрочном освобождения судьи Львова Б. Ю. с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда».
Решение судей было не менее сенсационным, чем факт российского гражданства их председателя – коллеги Львова отказались увольнять его с руководящей должности.
По идее, теперь прекратить полномочия судьи и отчислить Львова из состава суда может глава ВС Украины. Но, видимо, доверие к судьям у украинцев настолько низкое, что общество решило подтолкнуть к реакции Владимира Зеленского. На официальном сайте президента Украины зарегистрирована соответствующая петиция. Если под ней подпишутся 25 тысяч украинцев, президенту придется публично реагировать.
Вообще, согласно Конституции, полномочия украинского судьи прекращаются сразу после приобретения им гражданства другой страны. Однако эту процедуру должен оформить Высший Совет правосудия Украины, а в настоящее время его работа заблокирована. Поэтому апеллировать приходится к президенту.
Любопытно, что кроме дискредитированного этим скандалом Верховного суда и парализованного Высшего Совета правосудия, из кризиса никак не может выйти и еще один высший судебный орган воюющей страны – Конституционный суд.
29 сентября в нем состоялось специальное пленарное заседание по избранию председателя КСУ. Однако, «кандидатов на должность председателя Конституционного суда Украины на заседании не выдвинуто. В заседании объявлен перерыв», – сообщила пресс-служба суда.
Здесь нужно отметить, что Конституционный суд Украины находится в состоянии турбулентности с октября 2020 года, когда он назвал неконституционными открытые электронные декларации госслужащих и некоторые полномочия (относительно проверки судей) Национального агентства по предупреждению коррупции.
После этого, 29 декабря 2020 года, Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Однако Тупицкий назвал указ незаконным и продолжал ходить на работу. Потом было еще много актов юридической войны Офиса президента с КСУ, пока, уже после полномасштабного вторжения РФ, не стало известно, что отстраненный председатель КС неофициально выехал из Украины. И это, несмотря на запрет выезда мужчинам призывного возраста и статус обвиняемого в уголовном производстве.
Здесь не лишне напомнить, что Тупицкий начинал свою карьеру в Донецке и был переведен в Конституционный суд как ставленник Виктора Януковича.
Эти случаи из «судебной практики» Украины показывают, что борьба с коррупцией и эффективность правовой системы остаются не менее болезненной проблемой для страны, чем российская агрессия. Более того, как видим по примеру с судьями Львовым и Тупицким, обе эти хронические болезни украинского общества имеют одну причину – слишком много России было в Украине последние 30 лет.