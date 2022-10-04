Слишком много России. Обзор основных событий в Украине

Аннексия и последствия

Аннексию Россией украинских территорий вряд ли можно назвать важным событием для украинцев. Поскольку сейчас, в отличие от 2014 года, она уже ничего не меняет: ни для украинского государства, ни для его вооруженных сил, ни для народа. Для них эти территории как были, так и стались украинскими, но, оккупированными РФ. ВСУ как прежде будут освобождать их, а миллионы беженцев и внутренне-перемещенных лиц, как и прежде, ждут возможности вернуться в свои дома, после их деоккупации.

Проблема только в том, что на оккупированных, а теперь и аннексированных украинских территориях живут украинцы. И вот именно для них аннексия – это очень плохая новость. Даже для тех, которые симпатизируют России. Ведь главный мотиватор их стремления стать частью РФ – это желание мирной жизни. Многие почему-то думают (видимо, по аналогии с Крымом 2014 года), что после объявления их регионов территорией России, то ли Москва вдруг проявит чудеса военного искусства, то ли Украина побоится отвоевывать свою землю у ядерной державы.