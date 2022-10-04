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Суд приговорил метеоролога Юри Каменика к условному тюремному сроку

BNS
Суд приговорил метеоролога Юри Каменика к условному тюремному сроку
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Юри Каменик.
Юри Каменик. Фото: Taavi Sepp

На прошлой неделе Харьюский уездный суд признал бывшего лектора Таллиннского университета, метеоролога Юри Каменика, виновным в сексуальном домогательстве к мужчинам и приговорил его к условному тюремному сроку.

Суд приговорил Каменика к условному пятилетнему тюремному сроку и обязал его пройти программу по лечению сексуальных и поведенческих нарушений. Каменик также должен будет оплатить судебные издержки на сумму около 3000 евро.

Уголовное дело возбудили в декабре прошлого года после вышедшей в Postimees статьи о печально известных исследованиях мочевого пузыря, которые проводил Каменик. С редакцией газеты связались многие люди, заявившие, что во время участия в исследованиях они подвергались сексуальным домогательствам.

Каменик находится под судом по еще одному делу, в рамках которого его обвиняют в мошенничестве. Прокуратура обвиняет Каменика в том, что он повлиял на знакомого молодого человека, чтобы тот взял кредиты на сумму более 20 000 евро.

Каменик не признает себя виновным.

Процесс по делу о мошенничестве начнется 6 марта.

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