Суд приговорил метеоролога Юри Каменика к условному тюремному сроку

Суд приговорил Каменика к условному пятилетнему тюремному сроку и обязал его пройти программу по лечению сексуальных и поведенческих нарушений. Каменик также должен будет оплатить судебные издержки на сумму около 3000 евро.

Уголовное дело возбудили в декабре прошлого года после вышедшей в Postimees статьи о печально известных исследованиях мочевого пузыря, которые проводил Каменик. С редакцией газеты связались многие люди, заявившие, что во время участия в исследованиях они подвергались сексуальным домогательствам.

Каменик находится под судом по еще одному делу, в рамках которого его обвиняют в мошенничестве. Прокуратура обвиняет Каменика в том, что он повлиял на знакомого молодого человека, чтобы тот взял кредиты на сумму более 20 000 евро.

Каменик не признает себя виновным.