Мнение ⟩ Нужно ли запрещать Эстонскую православную церковь Московского патриархата?

В Эстонии продолжается дискуссия о том, как быть с Эстонской православной церковью Московского патриархата. Являясь, согласно Уставу, самоуправляемой частью Русской православной церкви, она несет на себе ярлык церкви-агрессора, плотно приклеившийся к ней благодаря позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открыто и недвусмысленно поддерживающего войну России против суверенной Украины.

И несмотря на то, что некоторые священнослужители и прихожане ЭПЦ МП публично выступают против войны и помогают украинским беженцам, все чаще слышны призывы запретить деятельность этой церкви на территории Эстонии. Сама ЭПЦ МП неумело пытается защититься, чем еще больше раздражает критиков. Но в пылу полемики мало кто говорит о том, каковы будут последствия такого запрета и какие риски он содержит для эстонского общества. И хотя я согласен, что разрыв с Московским патриархатом – это необходимое условие для дальнейшего развития эстонского православия, решение этого вопроса путем запрета деятельности ЭПЦ МП мне представляется неэффективным и даже опасным.