Эксперт: уместно ли покупать жилье во время энергетического кризиса

В Скандинавии широко распространены многоквартирные дома, специально предназначенные для сдачи в аренду. Они предлагают решение для людей, которые не хотят владеть недвижимостью, или в ситуации, когда жилищный кредит недоступен.

Строительство доходных домов увеличивает конкуренцию между застройщиками, в результате чего больше всего выигрывает потребитель.

Каждый день мы видим, что арендуют жилье часто перед покупкой недвижимости – так на практике можно проверить, соответствует ли конкретный район вашим потребностям, а кроме того, аренда дает время организовать финансы и подумать о планах на будущее. Например, если вы хотите жить в центре Таллинна, сначала рассмотрите возможность проживания в этом районе в съемной квартире. Это даст возможность убедиться, например, соответствует ли вашим требованиям инфраструктура.

Рынку аренды благоприятствует и тот факт, что люди все больше ценят свободу и возможность в случае необходимости быстро сменить место жительства – недавнее исследование показывает, что каждый четвертый (23% респондентов) скорее арендовал бы жилье.

Среди причин – нежелание брать на себя долгосрочные обязательства, свобода смены места жительства, невозможность совершить покупку. Это должны учитывать не только застройщики, но и потенциальные собственники жилья, желающие рассмотреть возможность сдачи своей недвижимости в аренду.

Покупать или арендовать?