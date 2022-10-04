NEW SCIENTIST ⟩ Спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни

Космический аппарат «Кассини» начиная с 1999 года собирал ледяные частицы с кольца “E” Сатурна в течении 13 лет. Считается, что частицы водяного льда питают кольцо Сатурна Е, а его источником является океан, воды которого плещутся под ледяной оболочкой Энцелада. Однако при анализе материала за 2009 год никаких соединений фосфора обнаружено не было.

Фрэнк Постберг, исследователь из Свободного университета Берлина, и его коллеги теперь проанализировали многие ледяные частицы с помощью более продвинутых методов и обнаружили фосфорсодержащие молекулы.

«Теперь Энцелад соответствует одному из самых важных критериев возможности существования жизни», – сказал Постберг 20 сентября на научном Конгрессе «Европланета» в Гранаде.

В первых результатах можно было увидеть только повышенный спектр частиц, но на тот момент у исследователей не было показателей предыдущих работ и правильного примера спектра, чтобы сопоставить данные и узнать, что содержится в собранных ледяных частицах.