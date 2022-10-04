На спутнике Энцелад есть фосфор. Это означает, что под ледяной поверхностью океана есть все возможности для создания привычной для людей жизни.
NEW SCIENTIST ⟩ Спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни
На планете Земля есть все жизненно необходимые элементы: углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Все элементы за исключением фосфора были ранее найдены на Энцеладе. Уже тогда ученые считали, что спутник Сатурна с большой вероятностью подходит для жизни. Однако из-за отсутствия фосфора некоторые специалисты полагали, что в океане под толстым слоем льда возможностей для жизни не существует.
Космический аппарат «Кассини» начиная с 1999 года собирал ледяные частицы с кольца “E” Сатурна в течении 13 лет. Считается, что частицы водяного льда питают кольцо Сатурна Е, а его источником является океан, воды которого плещутся под ледяной оболочкой Энцелада. Однако при анализе материала за 2009 год никаких соединений фосфора обнаружено не было.
Фрэнк Постберг, исследователь из Свободного университета Берлина, и его коллеги теперь проанализировали многие ледяные частицы с помощью более продвинутых методов и обнаружили фосфорсодержащие молекулы.
«Теперь Энцелад соответствует одному из самых важных критериев возможности существования жизни», – сказал Постберг 20 сентября на научном Конгрессе «Европланета» в Гранаде.
В первых результатах можно было увидеть только повышенный спектр частиц, но на тот момент у исследователей не было показателей предыдущих работ и правильного примера спектра, чтобы сопоставить данные и узнать, что содержится в собранных ледяных частицах.
На сегодняшний день Постберг и его команда проанализировали еще несколько ледяных частиц по отдельности и сравнили их спектры с более качественными спектрами, опубликованными другими исследовательскими группами начиная с момента первого анализа.
Приблизительно из 1000 проанализированных ледяных частиц, в девяти были следы фосфора в виде фосфатов – различных солей, которые образуются при участии натрия, водорода и кислорода.
Опираясь на показатели уровня фосфора в ледяных частицах, ученые предполагают, что в океане на спутнике Энцелада содержится много этого элемента.
«По сравнению с концентрацией в океане нашей Земли это примерно в 100-1000 раз больше», – сказал Постберг на конференции.
Фосфор не был обнаружен в молекулах, содержащих углерод. Органические фосфаты тоже были бы еще более лучшими показателями возможности жизни, но ученые не смогли бы так или иначе обнаружить такие данные из-за слабого спектрометра. При этом Постберг заявил, что это не значит, что фосфатов там нет.
«Это действительно впечатляет», – сказала Вероник Виттон, исследователь из Университета Гренобль-Альпы. – Это очевидно, что интересно было найти фосфорит, ведь это указывает на то, что там может быть жизнь.
«Энцелад уже рассматривался как небесное тело, на котором с большой вероятностью может быть жизнь», сказал Пьетро Маттеони, исследователь из Свободного Университета Берлина, который не участвовал в исследовании.
Статья, первоначально опубликованная в научно-популярном журнале New Scientist, публикуется в Postimees с разрешения издания. Переводила с английского Марилийз Колк.