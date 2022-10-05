ВИДЕО ⟩ «Воровка!»: бабушка подарила дом внучке, а та продала его, не сказав ни слова

Бывшая учительница математики, 93-летняя Айно, уже много лет живет в маленьком поселке Ристи недалеко от Хаапсалу. В последние годы она была домохозяйкой и проводила время в основном в своей квартире.

Айно позвонила Катрин Луст и сказала, что хотела бы поделиться со зрителями своей историей, чтобы она стала для всех уроком. Она сказала, что хотела сделать что-то очень хорошее для своей внучки и подарила ей дом в деревне. Но все обернулось таким образом, что члены семьи попросту перессорились между собой.