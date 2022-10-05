В сегодняшней передаче мы расскажем о том, как пожилая госпожа Айно подарила внучке дом в деревне, о чем позже сильно пожалела.
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ВИДЕО ⟩ «Воровка!»: бабушка подарила дом внучке, а та продала его, не сказав ни слова
«Воровка!»: бабушка подарила дом внучке, а та продала его, не сказав ни слова
Бывшая учительница математики, 93-летняя Айно, уже много лет живет в маленьком поселке Ристи недалеко от Хаапсалу. В последние годы она была домохозяйкой и проводила время в основном в своей квартире.