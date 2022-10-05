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ВИДЕО ⟩ «Воровка!»: бабушка подарила дом внучке, а та продала его, не сказав ни слова

Kuuuurija
«Воровка!»: бабушка подарила дом внучке, а та продала его, не сказав ни слова
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Айно подарила дом внучке.
Айно подарила дом внучке. Фото: Кадр из видео

В сегодняшней передаче мы расскажем о том, как пожилая госпожа Айно подарила внучке дом в деревне, о чем позже сильно пожалела.

Бывшая учительница математики, 93-летняя Айно, уже много лет живет в маленьком поселке Ристи недалеко от Хаапсалу. В последние годы она была домохозяйкой и проводила время в основном в своей квартире.

Айно позвонила Катрин Луст и сказала, что хотела бы поделиться со зрителями своей историей, чтобы она стала для всех уроком. Она сказала, что хотела сделать что-то очень хорошее для своей внучки и подарила ей дом в деревне. Но все обернулось таким образом, что члены семьи попросту перессорились между собой.

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