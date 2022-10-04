После нападения России ситуация в эстонском киберпространстве обострилась

По словам руководителя отдела анализа и превентивной работы RIA Мярта Хийетамма, халатность или безразличие людей сильно упрощают жизнь киберпреступникам. Чем больше люди осведомлены о подстерегающих в киберпространстве угрозах, тем сильнее защищены как они сами, так и целые системы.

«После нападения России на Украину в киберпространстве, где и так было горячо, стало гораздо жарче. Только лишь в направлении государственных электронных услуг и систем Эстонии начиная с марта ежемесячно делается в среднем 100 миллионов злонамеренных запросов и попыток атаки», – сказал Хийетамм.

Он добавил, что массовые атаки совершаются с помощью тысяч устройств, находящихся в распоряжении атакующих вследствие халатности людей. «Немногие преступники имеют миллионы евро на то, чтобы атаковать не людей, а технологии. Намного проще и дешевле использовать халатных людей и манипулировать ими, чтобы они открывали веб-ссылки или вводили свои данные».

Хийетамм сказал, что определить уязвимости так же просто, как найти в приложении для заказа еды подходящее блюдо: укажите свои вкусовые предпочтения, и вы увидите, что вам предложат.