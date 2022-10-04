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Известный фотограф получает аванс и словно испаряется

Брита-Мария Алас
Известный фотограф получает аванс и словно испаряется
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Фото свадьбы, которое клиент сделал сам. Снимки, сделанные Мяэстъярвом, стали предметом досудебного спора, поэтому мы не решаемся публиковать эти снимки.
Фото свадьбы, которое клиент сделал сам. Снимки, сделанные Мяэстъярвом, стали предметом досудебного спора, поэтому мы не решаемся публиковать эти снимки. Фото: Kliendi foto

Фотограф Марко Мяэстъярв, который ранее был номинирован на звание свадебного фотографа года, получил много хороших отзывов в социальных сетях. Разочарованные клиенты, впрочем, тоже говорят о другом: за эти годы десятки остались без услуг, денег или сделанных снимков, а сам фотограф бесследно пропал. Сам Мяэстъярв расценивает обвинения как клеветническую кампанию.

«На его страницах нигде нельзя оставить отзыв, он сразу удаляет и блокирует», – прокомментировала Кристи, потерявшая деньги и сервис. Другая покупательница также отметила, что этот человек усиленно заметает следы: «Ни для кого не секрет, какие у него методы работы и привычки в общении».

Кроме как в некоторых обсуждениях в закрытых группах, не так уж и просто найти отзывы о нем в Интернете. «Я думаю, что люди боятся», – высказала Кристи предположение о том, почему публично ничего о деятельности фотографа не говорилось. – Я тоже какое-то время оставалась в стрессовом состоянии: иногда он игнорирует, а иногда как бы манипулирует и угрожает судом».

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