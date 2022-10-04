Фотограф Марко Мяэстъярв, который ранее был номинирован на звание свадебного фотографа года, получил много хороших отзывов в социальных сетях. Разочарованные клиенты, впрочем, тоже говорят о другом: за эти годы десятки остались без услуг, денег или сделанных снимков, а сам фотограф бесследно пропал. Сам Мяэстъярв расценивает обвинения как клеветническую кампанию.
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Известный фотограф получает аванс и словно испаряется
Известный фотограф получает аванс и словно испаряется
«На его страницах нигде нельзя оставить отзыв, он сразу удаляет и блокирует», – прокомментировала Кристи, потерявшая деньги и сервис. Другая покупательница также отметила, что этот человек усиленно заметает следы: «Ни для кого не секрет, какие у него методы работы и привычки в общении».