Известный фотограф получает аванс и словно испаряется

«На его страницах нигде нельзя оставить отзыв, он сразу удаляет и блокирует», – прокомментировала Кристи, потерявшая деньги и сервис. Другая покупательница также отметила, что этот человек усиленно заметает следы: «Ни для кого не секрет, какие у него методы работы и привычки в общении».

Кроме как в некоторых обсуждениях в закрытых группах, не так уж и просто найти отзывы о нем в Интернете. «Я думаю, что люди боятся», – высказала Кристи предположение о том, почему публично ничего о деятельности фотографа не говорилось. – Я тоже какое-то время оставалась в стрессовом состоянии: иногда он игнорирует, а иногда как бы манипулирует и угрожает судом».