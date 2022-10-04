Обширное совместное расследование информационного агентства AP и американской документальной программы Frontline показало, что Россия украла украинское зерно на сумму более 500 миллионов евро.
Россия украла сотни тысяч тонн украинского зерна
Associated Press (AP) использовало спутниковые снимки и данные морских радиоретрансляторов для отслеживания движения более 30 кораблей. Суда совершили более 50 рейсов, перевозя зерно с оккупированных Россией территорий Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.
Анализ показал, что Россия украла у Украины зерна на сумму не менее 537 миллионов евро. Журналисты внимательно изучили списки судов и сообщения в социальных сетях, а также взяли интервью у фермеров, фрахтовщиков и представителей компаний.
Исследование выявило многочисленные суда, которые, например, фальсифицировали информацию о том, в каком порту на борт было погружено зерно.
Согласно отчету, кражи зерна, которые некоторые эксперты считают военными преступлениями, совершаются богатыми бизнесменами и государственными предприятиями в России и Сирии. Некоторые бизнесмены, виновные в хищениях, уже находятся в санкционных списках США и ЕС.
В то же время российские силы в Украине атаковали фермы, склады зерна и транспортные средства, которые все еще находятся под контролем Украины. Россия уничтожила продукты питания Украины и подняла цены на них, что ослабило способность Украины экспортировать зерно за границу, сообщает Helsingin Sanomat.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил AP, что российские компании перевозят огромное количество зерна из региона в российские и крымские порты, используя поезда и грузовики. Видеоролики, распространяющиеся в социальных сетях в последние месяцы, показывают постоянный поток зерновозов с символами Z, которые двигаются на юг через оккупированные территории Украины. По железной дороге вагоны Agro-Fregat движутся в крымский портовый город Феодосию. На спутниковых снимках видны грузовики и поезда, выстроившиеся в очередь в портах. Также видно и зерно, которое загружается на суда.
Кремль отрицает кражу зерна, но российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило 16 июня, что украинское зерно доставлялось грузовиками в Крым. Это привело к длинным очередям на погранпереходах. Позже ТАСС сообщил, что зерно прибыло из Мелитополя и Крыма. Также ожидались дополнительные поставки для клиентов на Ближнем Востоке и в Африке.
После российского вторжения мировые цены на зерно взлетели до небес, что увеличило прибыль российских контрабандистов. В то же время война вызвала «цунами голода», затронувшее не менее 345 миллионов человек, заявил в сентябре глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Хотя самим украинцам, вероятно, голод не угрожает, все-таки агрессивная война России сильно ударила по экспортным доходам страны. Например, в 2021 году Украина экспортировала пшеницы, кукурузы и растительных масел на пять миллиардов долларов.
Мэр Мелитополя Федоров говорит, что высокие рыночные цены не помогли украинским фермерам на оккупированных территориях, поскольку они вынуждены продавать свой урожай подконтрольным России компаниям за половину довоенной цены. «Если от продажи отказываются, то русские отбирают зерно силой и вообще ничего не платят», – сказал Федоров.
По словам генерального директора украинской сельскохозяйственной компании Harvest Дмитрия Скорнякова, россияне украли со складов предприятия около 200 000 тонн зерна для экспорта, что нанесло компании около 50 миллионов долларов убытков.
По словам Скорнякова, его сотрудники сообщили из окупированного Мариуполя, что зерно перевозили грузовиками через границу в Россию. «Чтобы скрыть преступление, они просто ездят в Ростов и Таганрог, маленькие порты в России. Потом зерно смешивают с российским урожаем и говорят, что это их производство», – сказал Скорняков.
Аналогичная картина наблюдается и в море. Спутниковые снимки и данные транспондеров показывают, что крупные грузовые суда, стоящие у берегов России, взаимодействуют с более мелкими судами-зерновозами, прибывающими из крымских и российских портов. Груз смешивается и таким образом скрывается настоящее происхождение зерна. Крупные суда везут смешанное зерно в Египет, Ливию, Ирак и Саудовскую Аравию. Благодаря высокому спросу на краденое зерно сейчас легко найти покупателей.