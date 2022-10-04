Россия украла сотни тысяч тонн украинского зерна

Associated Press (AP) использовало спутниковые снимки и данные морских радиоретрансляторов для отслеживания движения более 30 кораблей. Суда совершили более 50 рейсов, перевозя зерно с оккупированных Россией территорий Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Анализ показал, что Россия украла у Украины зерна на сумму не менее 537 миллионов евро. Журналисты внимательно изучили списки судов и сообщения в социальных сетях, а также взяли интервью у фермеров, фрахтовщиков и представителей компаний.

Исследование выявило многочисленные суда, которые, например, фальсифицировали информацию о том, в каком порту на борт было погружено зерно.

Согласно отчету, кражи зерна, которые некоторые эксперты считают военными преступлениями, совершаются богатыми бизнесменами и государственными предприятиями в России и Сирии. Некоторые бизнесмены, виновные в хищениях, уже находятся в санкционных списках США и ЕС.

В то же время российские силы в Украине атаковали фермы, склады зерна и транспортные средства, которые все еще находятся под контролем Украины. Россия уничтожила продукты питания Украины и подняла цены на них, что ослабило способность Украины экспортировать зерно за границу, сообщает Helsingin Sanomat.