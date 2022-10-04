Легендарная британская группа Depeche Mode впервые за много лет не выступит в России в рамках мирового тура. 6 августа 2023 года Мартин Гор и Дэйв Гэн дадут концерт в Таллинне.
Впервые за 25 лет Depeche Mode не приедут в Россию
4 октября в Берлине прошла пресс-конференция Depeche Mode, на которой Мартин Гор и Дэйв Гэн анонсировали даты нового мирового тура. Впервые с 1998 года живые легенды не поедут в Россию. Комментировать такое решение музыканты не стали. Спросить их об этом собравшиеся журналисты не смогли. После 15-минутной пресс-конференции, где из зала позволили задать всего несколько вопросов, звезды удалились. В рамках пресс-конференции был представлен фрагмент новой песни.
О том, как журналисты готовились к пресс-конференции, и как она прошла, читайте на limon.ee.
В то же время, в списке объявленных городов предстоящих гастролей впервые с 2006 года снова есть Таллинн. В столице Эстонии Depeche Mode выступят 6 августа 2023 года. Билеты поступят в продажу в 10:00 5 октября на официальном сайте группы.
Впервые Depeche Mode выступили в Эстонии в 1998 году. Концерт в Тарту открывал их мировой тур тогда. В 2001 году концертом в Таллинне открылась европейская часть их мирового Exciter Tour. В четырех следующих турах группа игнорировала Эстонию, выступая в Риге.
В Россию Depeche Mode тоже впервые приехали в 1998 году в рамках Singles Tour. И с тех пор каждый тур обязательно был отмечен концертами в РФ. Причем в двух последних турах Depeche Mode заезжали дважды. Всего Depeche Mode выступили в России 12 раз.
Тур 2023 года пройдет в поддержку нового 15-го альбома Memento Mori, работу над которым музыканты еще продолжают. Впервые c 1981 года над пластинкой Мартин и Дэйв работают без одного из создателей группы Энди Флетчера, который внезапно скончался в мае. Музыканты уточнили сегодня, что название альбома было придумано до трагической кончины бессменного клавишника Depeche Mode.