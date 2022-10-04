Впервые за 25 лет Depeche Mode не приедут в Россию

4 октября в Берлине прошла пресс-конференция Depeche Mode, на которой Мартин Гор и Дэйв Гэн анонсировали даты нового мирового тура. Впервые с 1998 года живые легенды не поедут в Россию. Комментировать такое решение музыканты не стали. Спросить их об этом собравшиеся журналисты не смогли. После 15-минутной пресс-конференции, где из зала позволили задать всего несколько вопросов, звезды удалились. В рамках пресс-конференции был представлен фрагмент новой песни.

О том, как журналисты готовились к пресс-конференции, и как она прошла, читайте на limon.ee.

Объявлены даты концертов Depeche Mode. Фото: Limon

В то же время, в списке объявленных городов предстоящих гастролей впервые с 2006 года снова есть Таллинн. В столице Эстонии Depeche Mode выступят 6 августа 2023 года. Билеты поступят в продажу в 10:00 5 октября на официальном сайте группы.



Впервые Depeche Mode выступили в Эстонии в 1998 году. Концерт в Тарту открывал их мировой тур тогда. В 2001 году концертом в Таллинне открылась европейская часть их мирового Exciter Tour. В четырех следующих турах группа игнорировала Эстонию, выступая в Риге.

Список городов, которые Depeche Mode посетят в 2023 году. Фото: depechemode.com