Евросоюз вводит единый стандарт зарядного устройства для смартфонов

В соответствии с мерой, которую законодатели ЕС приняли, американскому технологическому гиганту Apple придется, как минимум в Европе, сменить зарядный порт своих телефонов iPhone с Lightning на USB-C. Таким стандартом уже пользуются многие конкуренты.

Для производителей ноутбуков стандарт вступит в действие с начала 2026 года.

По мнению законодателей, использование одного типа зарядного устройства облегчит повседневную жизнь европейцев, сократит огромное количество непригодных для использования зарядных устройств и сократит стоимость продукции для потребителей.

Переход на единый стандарт предположительно сэкономит не менее 200 млн евро в год, тем самым в ЕС будет более чем на тысячу тонн меньше электронных отходов, сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.