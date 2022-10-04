Европейский парламент принял во вторник новый закон, согласно которому с конца 2024 года будет действовать единый стандарт зарядного устройства USB-C, который будет требоваться при использовании всех новых смартфонов, планшетов и камер.
Евросоюз вводит единый стандарт зарядного устройства для смартфонов
В соответствии с мерой, которую законодатели ЕС приняли, американскому технологическому гиганту Apple придется, как минимум в Европе, сменить зарядный порт своих телефонов iPhone с Lightning на USB-C. Таким стандартом уже пользуются многие конкуренты.
Для производителей ноутбуков стандарт вступит в действие с начала 2026 года.
По мнению законодателей, использование одного типа зарядного устройства облегчит повседневную жизнь европейцев, сократит огромное количество непригодных для использования зарядных устройств и сократит стоимость продукции для потребителей.
Переход на единый стандарт предположительно сэкономит не менее 200 млн евро в год, тем самым в ЕС будет более чем на тысячу тонн меньше электронных отходов, сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
В 27 странах ЕС живут 450 млн человек, которые входят в число самых богатых потребителей мира, часто создают новые тенденции в технологиях и международных промышленных отраслях – это явление также называется «Брюссельским эффектом».