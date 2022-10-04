Посты миллиардера Илона Маска в Твиттере, в которых он организовал опрос о том, принадлежат ли Донбасс и Крым России или Украине, естественно, вызвали бурю негодования. Кроме того, Маск успел заявить, что Россия, которая в три раза больше Украины, так или иначе выиграет эту войну, пишет обозреватель Эркки Баховски.
Эркки Баховски ⟩ Наивная надежда Илона Маска на мир ни к чему не приведет
И все же: прежде чем вы назовете Маска идиотом или кремлевской пешкой, вспомните, что он предоставил украинцам доступ к своей спутниковой системе Starlink, которая поддерживает военную связь Украины.
В июне журнал Wired процитировал президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что он очень благодарен за поддержку Starlink. Но теперь, в ответ на последний твит Маска, Зеленский объявил, что проведет собственный опрос и выяснит, нравится ли респондентам тот Маск, который поддерживает Украину, или Маск, поддерживающий Россию.
Словом, страсти разгорелись и сказанного уже не вернуть. Естественно, за этот пост Маска Кремль получит свои пропагандистские очки. Но лучше спросить, почему Маск, который до сих пор поддерживал Украину, вообще написал такой твит. Специалистам по коммуникации, окружающим Маска, с самого начала должно было быть понятно, что Кремль одержит здесь пропагандистскую победу. Или Маск знает что-то, чего не знаем мы? Может быть, его всерьез беспокоит российская ядерная угроза?
Во время Второй мировой войны было очень много бизнесменов, которые, как им казалось, знали способ помириться с Гитлером.
Есть опасения, что это до сих пор многократно проводящаяся схема, когда бизнесмены пытаются достичь мира по неофициальным каналам, полагаясь на свои связи и обаяние. Во время Второй мировой войны было очень много бизнесменов, которые, как им казалось, знали, как помириться с Гитлером. Однако из истории нашего времени известен и предыдущий владелец Белого дома, который тоже как бизнесмен думал, что сможет иметь дело с мировыми лидерами. К сожалению, мы знаем, чем заканчивались эти «сделки».
В то же время твит Маска показывает, какую роль социальные сети могут играть в международных отношениях и дипломатии. Маск, безусловно, является влиятельным лицом мирового общественного мнения, и игнорировать его тоже было бы бессмысленно. Но если средства массовой информации имеют большое влияние на общественное мнение, нельзя упускать из виду демократический мандат, то есть тот факт, что мир все же могут заключить страны, лидеры которых избираются на выборах. В случае с Россией нельзя говорить о свободных выборах, но Россией руководит не Маск, а Владимир Путин. Другое дело, сядет ли Путин вообще за стол переговоров. Но еще менее вероятно, что за этим столом будет сидеть Маск.