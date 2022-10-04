Эркки Баховски ⟩ Наивная надежда Илона Маска на мир ни к чему не приведет

И все же: прежде чем вы назовете Маска идиотом или кремлевской пешкой, вспомните, что он предоставил украинцам доступ к своей спутниковой системе Starlink, которая поддерживает военную связь Украины.

В июне журнал Wired процитировал президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что он очень благодарен за поддержку Starlink. Но теперь, в ответ на последний твит Маска, Зеленский объявил, что проведет собственный опрос и выяснит, нравится ли респондентам тот Маск, который поддерживает Украину, или Маск, поддерживающий Россию.

Словом, страсти разгорелись и сказанного уже не вернуть. Естественно, за этот пост Маска Кремль получит свои пропагандистские очки. Но лучше спросить, почему Маск, который до сих пор поддерживал Украину, вообще написал такой твит. Специалистам по коммуникации, окружающим Маска, с самого начала должно было быть понятно, что Кремль одержит здесь пропагандистскую победу. Или Маск знает что-то, чего не знаем мы? Может быть, его всерьез беспокоит российская ядерная угроза?

Во время Второй мировой войны было очень много бизнесменов, которые, как им казалось, знали способ помириться с Гитлером.