Полиция безопасности: беспилотники, конфискованные у дальнобойщика из Печор, передали украинской армии

«Помните беспилотники, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося передать их для нужд российской агрессии в Украине? Ну, эти беспилотники все-таки добрались до Украины. Но с правильным путем и с правильной стороны фронта.»

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom