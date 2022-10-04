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Полиция безопасности: беспилотники, конфискованные у дальнобойщика из Печор, передали украинской армии

rus.postimees.ee
Полиция безопасности: беспилотники, конфискованные у дальнобойщика из Печор, передали украинской армии
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Купленные Шиловым для армии три дрона , которыми он похвастался в соцсети, попросив пожелать ему удачи.
Купленные Шиловым для армии три дрона , которыми он похвастался в соцсети, попросив пожелать ему удачи. Фото: Erakogu/VKontakte

Полиция безопасности передала украинской армии беспилотники, которые водитель из Печор этим летом пытался доставить в Псковскую воздушно-десантную дивизию из Эстонии в Россию.

В июле этого года Харьюский уездный суд приговорил 43-летнего Владимира Шилова из Печор, имеющего двойное эстонское и российское гражданство, к четырем месяцам шокового заключения. Полиция безопасности арестовала мужчину 28 мая, когда он пытался перевезти три дрона DJI Mini 2 Fly More Combo через границу из Эстонии в Россию.

Эти самолеты предназначались для Псковской воздушно-десантной дивизии, воевавшей в Украине, поэтому Шилов был осужден за поддержку акта агрессии иностранного государства.

Если изначально беспилотники должны были служить интересам российских агрессоров в Украине, то теперь они нашли правильное применение. А именно, полиция обороны сообщила в Twitter в понедельник, что три беспилотника были переданы в дар украинской армии, т.е. они «обходным путем попали на фронт с правильной стороны стороны».

«Помните беспилотники, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося передать их для нужд российской агрессии в Украине? Ну, эти беспилотники все-таки добрались до Украины. Но с правильным путем и с правильной стороны фронта.»

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