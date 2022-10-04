Полиция безопасности передала украинской армии беспилотники, которые водитель из Печор этим летом пытался доставить в Псковскую воздушно-десантную дивизию из Эстонии в Россию.
Полиция безопасности: беспилотники, конфискованные у дальнобойщика из Печор, передали украинской армии
В июле этого года Харьюский уездный суд приговорил 43-летнего Владимира Шилова из Печор, имеющего двойное эстонское и российское гражданство, к четырем месяцам шокового заключения. Полиция безопасности арестовала мужчину 28 мая, когда он пытался перевезти три дрона DJI Mini 2 Fly More Combo через границу из Эстонии в Россию.
Эти самолеты предназначались для Псковской воздушно-десантной дивизии, воевавшей в Украине, поэтому Шилов был осужден за поддержку акта агрессии иностранного государства.
Если изначально беспилотники должны были служить интересам российских агрессоров в Украине, то теперь они нашли правильное применение. А именно, полиция обороны сообщила в Twitter в понедельник, что три беспилотника были переданы в дар украинской армии, т.е. они «обходным путем попали на фронт с правильной стороны стороны».
«Помните беспилотники, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося передать их для нужд российской агрессии в Украине? Ну, эти беспилотники все-таки добрались до Украины. Но с правильным путем и с правильной стороны фронта.»
Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) October 3, 2022