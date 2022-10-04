Полиция безопасности: беспилотники, конфискованные у дальнобойщика из Печор, передали украинской армии

В июле этого года Харьюский уездный суд приговорил 43-летнего Владимира Шилова из Печор, имеющего двойное эстонское и российское гражданство, к четырем месяцам шокового заключения. Полиция безопасности арестовала мужчину 28 мая, когда он пытался перевезти три дрона DJI Mini 2 Fly More Combo через границу из Эстонии в Россию.

Эти самолеты предназначались для Псковской воздушно-десантной дивизии, воевавшей в Украине, поэтому Шилов был осужден за поддержку акта агрессии иностранного государства.

Если изначально беспилотники должны были служить интересам российских агрессоров в Украине, то теперь они нашли правильное применение. А именно, полиция обороны сообщила в Twitter в понедельник, что три беспилотника были переданы в дар украинской армии, т.е. они «обходным путем попали на фронт с правильной стороны стороны».