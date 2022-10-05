Студия Postimees: воля эстонского общества к поддержке Украины не ослабевает?

- Часто говорится, что в западных странах под воздействием внутренних проблем война в Украине уходит на периферию сознания людей, в результате чего сила поддержки Украины ослабевает, что отражается и на объемах собираемых у людей и предприятий частного сектора пожертвований. Кажется, первые сутки кампании, проводимой НКО Slava Ukraini, инфотехнологическим предприятием Solutional и медиаконцерном Postimees, показали, что для Эстонии эта общеевропейская тенденция не слишком характерна?

— Как — и кому первому — пришла в голову такая идея по сбору пожертвований на зимнюю форму для украинских военных? Помогли ли ей оформиться часто появлявшиеся в последние месяцы в прессе сообщения, что страны-союзники Украины не могут выполнить в полном объеме запросы украинской стороны по обеспечению военных зимним обмундированием?

— Координатор кампании, кинорежиссер Ильмар Рааг говорит, что зимняя форма должна соответствовать двум целям. С одной стороны, необходимо, чтобы солдат мог в ней быстро ползать и бегать, но бывают моменты, когда приходится часами находиться на одном месте, на улице сильный мороз, а людям должно быть тепло. Чтобы достичь выполнения обоих условий, нужно обеспечить военных многослойной одеждой и возможностью комбинировать одежду. Можно ли сказать, что тот комплект, который предполагается сшить на собранные в Эстонии пожертвования, максимально отвечает описанным Раагом критериям?