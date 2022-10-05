Виктория Индрисова: поддержка Украины со стороны жителей Эстонии остается феноменальной

- Очень многие подразделения ВСУ, с которыми у нас с самого начала войны установились дружественные контакты, прямо с линии фронта уже летом стали давать нам достаточно четкую индикацию этой проблемы, этой потребности в зимней экипировке. Таким образом, мы знали, какого рода помощь действительно очень нужна украинским военным, и начали готовить кампанию по сбору нужных для оказания такой помощи средств.

Наша организация очень гибкая и у нас получается очень быстро реагировать на все изменения, которые происходят и в военной ситуации, в жизни гражданского населения в Украине. Мы моментально подстраиваемся под изменения и стараемся максимально быстро удовлетворять самые насущные нужды военных и гражданских лиц. Таким образом, мы сразу принципиально решили, что будем собирать пожертвования на зимнюю военную форму.

В деталях же эта идея оформлялась постепенно, и на ее окончательный вид повлияли те постоянные консультации, которые мы вели с украинскими военными. Они уточняли свои потребности, а мы старались внести соответствующие корректировки в свои действия. Мы слушали украинских военнослужащих и развивали свою идею, доводили ее до ума. Вся эта работа и вылилась в эту большую кампанию «1000 героев в снегу», которая с большим успехом проходит на этой неделе.