Виктория Индрисова: поддержка Украины со стороны жителей Эстонии остается феноменальной

- Часто говорится, что в западных странах под воздействием внутренних проблем война в Украине уходит на периферию сознания людей, в результате чего сила поддержки Украины ослабевает, что отражается и на объемах собираемых у людей и предприятий частного сектора пожертвований. Кажется, ошеломляющий успех кампании, проводимой НКО Slava Ukraini, инфотехнологическим предприятием Solutional и медиаконцерном Postimees, показал, что для Эстонии эта общеевропейская тенденция не слишком характерна?
- Воля эстонского общества к поддержке Украины не ослабевает. Эта поддержка со стороны жителей Эстонии по-прежнему феноменальна. Я хочу сердечно поблагодарить всех живущих в Эстонии людей, кто вносит свой вклад в помощь Украине.
Мы в НКО Slava Ukraini счастливы видеть, что наше общество не становится равнодушным к происходящему в Украине. Мы рады видеть, что люди по-прежнему постоянно интересуются, чем они могут помочь. Мы по-прежнему получаем множество мейлов и принимаем массу звонков от людей с предложениями о помощи. Эстония может гордиться добротой и отзвычивостью своих жителей.
Война длится уже более полугода, и за этот срок жители Эстонии не стали менее вовлеченными в ситуацию с войной, они по-прежнему ищут и находят способы помогать Украине. Кампания «1000 героев в снегу» в очередной раз показала высокий уровень этой поддержки. Уже вторые сутки мы наблюдаем, что люди по-прежнему стараются помогать. Мы благодарны каждому человеку, кто оказывает помощь.
Я напомню, что миссией нашей организации является помощь в сохранении как можно большего количества жизней людей в Украине, как военных, так и гражданских лиц. Поэтому нам очень важен вклад каждого человека, который желает помочь нам в служении этой миссии. Открытость, сострадательность жителей Эстонии вызывают восхищение. Спасибо им огромное.
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