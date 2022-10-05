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Виктория Индрисова: поддержка Украины со стороны жителей Эстонии остается феноменальной

Павел Соболев
, журналист
Виктория Индрисова: поддержка Украины со стороны жителей Эстонии остается феноменальной
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  • Идея собрать пожертвования на зимнюю форму для бойцов ВСУ возникла еще летом
  • Украинские военные получат комплекты зимней экипировки, в которых можно будет воевать и весной
  • И на восьмой месяц войны жители Эстонии поражают своей волей к оказанию помощи Украине

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, со-генеральный директор HKO Slava Ukraini Виктория Индрисова среди прочего ответила на вопросы, касающиеся кампании «1000 героев в снегу» по сбору пожертвований на пошив зимней формы для украинских военных, а также сохраняющейся у эстонского общества воли активно поддерживать Украину.

- На этой неделе в Эстонии стартовала кампания по сбору пожертвований «1000 героев в снегу». Целью кампании был объявлен сбор 400 000 евро, на которые можно обеспечить зимней экипировкой тысячу солдат украинской армии. Цель была достигнута всего за сутки. Организаторы поставили новую задачу: собрать деньги на пошив еще тысячи комплектов. Эта задача тоже уже близка к выполнению. Существует много возможностей оказывать поддержку Украине, однако, наверное, не случайно сейчас было выбрано именно «направление» зимней экипировки?

- Да, конечно, сфокусироваться на помощи в обеспечении украинских военных зимней экипировкой не было случайным выбором. Эта идея уже летом появилась в наших головах. Я могу только согласиться с руководительницей НКО Slava Ukraini Йоханной Марией Лехтме, которая говорит, что военный, который борется с холодом, не может полноценно бороться с врагом.

Мы все хорошо знаем, что в Украине бывают исключительно суровые зимы. Для того, чтобы украинские военные могли бы максимально эффективно справляться со своими боевыми задачами, они должны чувствовать себя удобно и не должны мерзнуть. Поэтому мы решили запустить именно такую кампанию, которая максимально поддержала бы тех украинцев, которые воюют на фронтах.

- Как — и кому первому — пришла в голову такая идея по сбору пожертвований на зимнюю форму для украинских военных? Помогли ли ей оформиться часто появлявшиеся в последние месяцы в прессе сообщения, что страны-союзники Украины не могут выполнить в полном объеме запросы украинской стороны по обеспечению военных зимним обмундированием?

- Очень многие подразделения ВСУ, с которыми у нас с самого начала войны установились дружественные контакты, прямо с линии фронта уже летом стали давать нам достаточно четкую индикацию этой проблемы, этой потребности в зимней экипировке. Таким образом, мы знали, какого рода помощь действительно очень нужна украинским военным, и начали готовить кампанию по сбору нужных для оказания такой помощи средств.

Наша организация очень гибкая и у нас получается очень быстро реагировать на все изменения, которые происходят и в военной ситуации, в жизни гражданского населения в Украине. Мы моментально подстраиваемся под изменения и стараемся максимально быстро удовлетворять самые насущные нужды военных и гражданских лиц. Таким образом, мы сразу принципиально решили, что будем собирать пожертвования на зимнюю военную форму.

В деталях же эта идея оформлялась постепенно, и на ее окончательный вид повлияли те постоянные консультации, которые мы вели с украинскими военными. Они уточняли свои потребности, а мы старались внести соответствующие корректировки в свои действия. Мы слушали украинских военнослужащих и развивали свою идею, доводили ее до ума. Вся эта работа и вылилась в эту большую кампанию «1000 героев в снегу», которая с большим успехом проходит на этой неделе.

Все это время мы искали производителей в Украине, чтобы у этой кампании было и второе важное назначение, чтобы можно было поддержать и работников конкретного предприятия в Украине, обеспечив их работой, и украинскую экономику в целом.

- Координатор кампании, кинорежиссер Ильмар Рааг говорит, что зимняя форма должна соответствовать двум целям. С одной стороны, необходимо, чтобы солдат мог в ней быстро ползать и бегать, но бывают моменты, когда приходится часами находиться на одном месте, на улице сильный мороз, а людям должно быть тепло. Чтобы достичь выполнения обоих условий, нужно обеспечить военных многослойной одеждой и возможностью комбинировать одежду. Можно ли сказать, что тот комплект, который предполагается сшить на собранные в Эстонии пожертвования, максимально отвечает описанным Раагом критериям?

- Ильмар Рааг имеет собственный богатый опыт участия в военных миссиях. Он сам очень компетентен в этом вопросе, а, кроме того, мы изучали образцы украинской зимней военной формы и старались усовершенствовать ее с учетом пожеланий и нужд украинских военных.

Я бы сказала, что наши комплекты будут как «Феррари». В том смысле, что мы очень существенно доработали имевшиеся образцы. И Ильмар Рааг нас очень профессионально консультировал. Консультировались мы и с украинскими, и с эстонскими военными. В итоге у нас получилось добиться такого эффекта совмещения двух потребностей, о котором говорил Ильмар Рааг.

Модели будут иметь отстегивающиеся подкладки. Это означает, что речь идет о многомодульной одежде, элементы которой можно комбинировать. Если эта форма не будет повреждена под воздействием каких-то внешних факторов, то эту одежду, отстегнув нижний слой, можно будет использовать и ранней весной. Поэтому мы надеемся, что это будет пролонгированная помощь украинским военным в плане обмундирования.

- Часто говорится, что в западных странах под воздействием внутренних проблем война в Украине уходит на периферию сознания людей, в результате чего сила поддержки Украины ослабевает, что отражается и на объемах собираемых у людей и предприятий частного сектора пожертвований. Кажется, ошеломляющий успех кампании, проводимой НКО Slava Ukraini, инфотехнологическим предприятием Solutional и медиаконцерном Postimees, показал, что для Эстонии эта общеевропейская тенденция не слишком характерна?

- Воля эстонского общества к поддержке Украины не ослабевает. Эта поддержка со стороны жителей Эстонии по-прежнему феноменальна. Я хочу сердечно поблагодарить всех живущих в Эстонии людей, кто вносит свой вклад в помощь Украине.

Мы в НКО Slava Ukraini счастливы видеть, что наше общество не становится равнодушным к происходящему в Украине. Мы рады видеть, что люди по-прежнему постоянно интересуются, чем они могут помочь. Мы по-прежнему получаем множество мейлов и принимаем массу звонков от людей с предложениями о помощи. Эстония может гордиться добротой и отзвычивостью своих жителей.

Война длится уже более полугода, и за этот срок жители Эстонии не стали менее вовлеченными в ситуацию с войной, они по-прежнему ищут и находят способы помогать Украине. Кампания «1000 героев в снегу» в очередной раз показала высокий уровень этой поддержки. Уже вторые сутки мы наблюдаем, что люди по-прежнему стараются помогать. Мы благодарны каждому человеку, кто оказывает помощь.

Я напомню, что миссией нашей организации является помощь в сохранении как можно большего количества жизней людей в Украине, как военных, так и гражданских лиц. Поэтому нам очень важен вклад каждого человека, который желает помочь нам в служении этой миссии. Открытость, сострадательность жителей Эстонии вызывают восхищение. Спасибо им огромное.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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