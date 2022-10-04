Беспрецедентное событие. Угрожавший судье Новоселов получил черную карточку

Инцидент произошел в 1/8 финала, в котором дочка Новоселова Луиза проиграла со счетом 10:15 Аннели Проосавяли. Матч обслуживал судья международной категории Дмитрий Валиулин.

Новоселов остался недоволен работой Валиулина и отправился после матча с ним поговорить. По словам судьи, это не была вежливая беседа, скорее речь шла об угрозах.

«Он сказал на русском «Я тебя ударю! Если у тебя есть какие-то ко мне претензии, выскажи их мне, а не моей дочери», - сказал Валиулин изданию «Ыхтулехт».

Получивший штрафную карточку Новоселов вынужден был покинуть соревнования, кроме того, на него наложен 60-дневный запрет на соревнования.

«Постимеэс» связался со спортсменом, который не захотел комментировать конфликт сейчас.

«Разумеется, я этого так не оставлю. Я расскажу об этом, но не сейчас», - сказал двукратный чемпион мира.

«Мне было интересно читать, как комментируют это люди, участвовавшие в инциденте. Было бы хорошо дождаться позиции руководства. Конечно, все это было не совсем так, как описано в статье», - прокомментировал Николай Новоселов.

Генеральный секретарь Федерации фехтования Айвар Паалберг не был в те выходные в зале, но в курсе произошедшего. Он сказал, что в случае такого нарушения у судей не было иной возможности, как показать черную карточку.