Николай Новоселов, тренер олимпийской чемпионки Катрины Лехис, получил штрафную карточку за угрозы в адрес судьи на соревнованиях за кубок Эстонии.
Беспрецедентное событие. Угрожавший судье Новоселов получил черную карточку
Инцидент произошел в 1/8 финала, в котором дочка Новоселова Луиза проиграла со счетом 10:15 Аннели Проосавяли. Матч обслуживал судья международной категории Дмитрий Валиулин.
Новоселов остался недоволен работой Валиулина и отправился после матча с ним поговорить. По словам судьи, это не была вежливая беседа, скорее речь шла об угрозах.
«Он сказал на русском «Я тебя ударю! Если у тебя есть какие-то ко мне претензии, выскажи их мне, а не моей дочери», - сказал Валиулин изданию «Ыхтулехт».
Получивший штрафную карточку Новоселов вынужден был покинуть соревнования, кроме того, на него наложен 60-дневный запрет на соревнования.
«Постимеэс» связался со спортсменом, который не захотел комментировать конфликт сейчас.
«Разумеется, я этого так не оставлю. Я расскажу об этом, но не сейчас», - сказал двукратный чемпион мира.
«Мне было интересно читать, как комментируют это люди, участвовавшие в инциденте. Было бы хорошо дождаться позиции руководства. Конечно, все это было не совсем так, как описано в статье», - прокомментировал Николай Новоселов.
Генеральный секретарь Федерации фехтования Айвар Паалберг не был в те выходные в зале, но в курсе произошедшего. Он сказал, что в случае такого нарушения у судей не было иной возможности, как показать черную карточку.
«В правилах четко прописано, какое наказание за какое нарушение следует. Словесные нападки на рефери означают черную карточку и 60-дневное наказание», — сказал он.
В четверг в Федерации состоится очередное собрание, на котором будут обсуждать и эту тему. Однако ясно, что назначенное наказание в любом случае останется в силе.
«Правление может обсудить этот казус обсудить в общем, с позиции эстонского фехтования, но не с той позиции, было ли нарушение и каким должно было бы быть наказание», - сказал Паалберг.
Также генеральный секретарь федерации отметил, что такая штрафная карточка является для эстонских соревнований по фехтованию исключительным событием.
«Эстонские судьи на зарубежных соревнованиях показывали черные карточки, но, по моим данным, этого ни разу не происходило в Эстонии. В этом смысле ситуация оказалась новой для всех нас», - добавил он.