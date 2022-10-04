Президент Ниинисте: финские АЭС защищены от российского саботажа

Говоря о защите всей стратегической инфраструктуры, Ниинисте пояснил, что предотвращением саботажей давно занимаются различные финские учреждения. Это касается и атак, совершенных против «Северного потока», – сказал он.

«В настоящее время, насколько нам известно, угрозы газопроводу Balticconnector и другим объектам стратегической инфраструктуры нет», – подтвердил Карис.

Безопасность и Украина

Европа будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, подчеркнул Карис. «В то же время мы должны думать о том, как помочь восстановить страну, разрушенную войной», – добавил президент Эстонии, подтвердив, что он также призвал Финляндию внести свой вклад.

«Война России в Украине, похоже, не заканчивается, и проблема именно в том, что очень сложно предположить, как разрешится эта ситуация», – сказал Ниинисте.

«Мы сталкиваемся с опасностями, вызванными войной в Украине», – отметил Карис, добавив, что лучшая защита заключается в еще более тесном сотрудничестве, особенно с Финляндией, которая вскоре станет союзником НАТО.

Оба президента согласились, что сегодня Украина не проигрывает войну, поскольку все признаки указывают на то, что Украина успешно продвигается вперед. «Быстрой победы не будет и мобилизация показывает, что российское руководство находится в отчаянии», – сказал президент Карис.

Мобилизацией и аннексией украинских территорий Россия пытается усилить патриотизм, поскольку неудачи России в Украине показывают, что люди не принимают войну, пояснил Ниинисте.