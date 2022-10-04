Президент Финляндии Саули Ниинисте и глава эстонского государства Алар Карис подтвердили, что в настоящее время нет угроз критически важной инфраструктуре, расположенной в Балтийском море или вблизи него. Атомные электростанции Финляндии защищены от возможных попыток российского саботажа.
Президент Ниинисте: финские АЭС защищены от российского саботажа
Сегодня президент Финляндии находится с однодневным рабочим визитом в Эстонии, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, энергетическую безопасность и общую ситуацию с безопасностью в Европе. После встречи в Кадриорге президенты Финляндии и Эстонии дали совместную пресс-конференцию.
Стратегическая инфраструктура
Президент Карис подчеркнул, что в связи с нападением на газопровод «Северный поток» Россия применила в войне новое оружие, которое включает в себя экологический компонент, влияющий на Балтийское море. «Понятно, что обратного пути к российским энергоносителям нет», – сказал Карис, обратив внимание на важность развития дополнительных морских ветровых электростанций.
Президент Финляндии добавил, что с наступлением зимы вопросы энергетики встают особенно остро. Он убежден, что ответственные органы Финляндии и Эстонии сделают все, чтобы энергетические связи между двумя странами были защищены и функциональны. «Хорошо, что у нас есть энергетическая инфраструктура, которая позволяет перемещать источники энергии», – сказал Ниинисте.
На вопрос Postimees, как финские атомные электростанции, расположенные на побережье Балтийского моря, защищены от возможных попыток российского саботажа, Ниинистё пояснил, что атомные электростанции являются очень уязвимыми объектами, и Финляндия сделала все для обеспечения безопасности.
«Финляндия внесла большой вклад в безопасность атомных электростанций еще до начала войны в Украине», – сказал президент Ниинистё, добавив, что близость расположения Санкт-Петербурга предотвратит атаку России на эти объекты.
«Конечно, мы должны задаться вопросом, оправдано ли применение ядерного оружия и эксплуатация атомной станции», – сказал глава финского государства.
Говоря о защите всей стратегической инфраструктуры, Ниинисте пояснил, что предотвращением саботажей давно занимаются различные финские учреждения. Это касается и атак, совершенных против «Северного потока», – сказал он.
«В настоящее время, насколько нам известно, угрозы газопроводу Balticconnector и другим объектам стратегической инфраструктуры нет», – подтвердил Карис.
Безопасность и Украина
Европа будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, подчеркнул Карис. «В то же время мы должны думать о том, как помочь восстановить страну, разрушенную войной», – добавил президент Эстонии, подтвердив, что он также призвал Финляндию внести свой вклад.
«Война России в Украине, похоже, не заканчивается, и проблема именно в том, что очень сложно предположить, как разрешится эта ситуация», – сказал Ниинисте.
«Мы сталкиваемся с опасностями, вызванными войной в Украине», – отметил Карис, добавив, что лучшая защита заключается в еще более тесном сотрудничестве, особенно с Финляндией, которая вскоре станет союзником НАТО.
Оба президента согласились, что сегодня Украина не проигрывает войну, поскольку все признаки указывают на то, что Украина успешно продвигается вперед. «Быстрой победы не будет и мобилизация показывает, что российское руководство находится в отчаянии», – сказал президент Карис.
Мобилизацией и аннексией украинских территорий Россия пытается усилить патриотизм, поскольку неудачи России в Украине показывают, что люди не принимают войну, пояснил Ниинисте.
«Мы все чувствуем опасность, но мы также должны чувствовать, что способны противостоять опасности», – сказал глава финского государства.
Президент Финляндии поблагодарил Эстонию за поддержку в процессе вступления в НАТО. Финляндия десятилетиями инвестировала в свой оборонный потенциал, чтобы обеспечить собственную обороноспособность. «Ни одна другая европейская страна не внесла такого большого вклада в развитие обороноспособности, как Финляндия», – отметил Ниинистё.
На вопрос Iltaleht об угрозе президента России Владимира Путина аннексировать Нарву, президент Алар Карис ответил, что к угрозам России нужно прислушиваться, но он глубоко сомневается, что Россия нападет на страну НАТО. В этом контексте президент Эстонии также рассматривал Финляндию как страну НАТО.
Внешняя граница Евросоюза
«Финляндия и Эстония в принципе договорились об ограничении передвижения российских граждан через наши границы», – сказал президент Карис, подчеркнув, что ЕС в целом занял аналогичный подход в этом вопросе и строго относится к выдаче новых виз.
«Финляндия пришла к той же позиции, что и Эстония, в вопросе пересечения границы, хотя и по разным причинам», – сказал глава финского государства, добавив, что въезд туристов ограничен, а выдача виз находится под контролем, как это разрешено Шенгенскими правилами.
Решение финского правительства также включает в себя возможность допуска в страну инакомыслящих, поскольку международные правила в отношении ходатайств о предоставлении убежища остаются в силе.
«Финляндия пытается помочь беженцам, прибывающим из России, в меру своих возможностей, но при этом думает и о собственной безопасности, что предполагает необходимость контроля», – подчеркнул президент Ниинисте.