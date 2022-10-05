Договоренность министров финансов принесет Эстонии 83 миллиона евро на инвестиции в энергетический сектор

«Наша основная цель – это ускорение процесса развития возобновляемой энергии в Эстонии. Повысив ее мощность, можно добиться более низкой цены. Этот процесс нуждается в более быстром государственном управлении, планировании и координаций процесса. RePowerEU дает возможность профинансировать все это», – пояснила министр финансов.

Распределение всего пакета по Эстонии правительство обсудит в ближайшие недели. По словам Кейт Пентус-Розиманнус, помимо ускорения развития возобновляемой энергии возможны важные финансовые решения, связанные с инвестициями в энергосбережение для промышленности и предприятий, а также с укреплением сетевого соединения.

«Инвестиции в предприятия в секторе энергосбережения оказывают влияние на общее потребление. Поскольку деньги RePowerEU можно использовать до 2026 года, прежде чем принимать решение правительство должно хорошенько обдумать, какие инвестиции приведут к наибольшему прогрессу и лучшим результатам».