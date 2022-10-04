Бригады сетевой компании Elektrilevi к середине дня во вторник устранили 67 вызванных штормом обрывов в сети среднего напряжения и 75 неисправностей в сети низкого напряжения и таким образом, вернули электроэнергию примерно 13 000 потребителей.
Бригады Elektrilevi выручили после шторма почти 13 000 потребителей
«Из произошедших вчера (понедельник – прим.ред) аварий не устраненным остается только один обрыв в сети среднего напряжения, где нам известно место аварии. Кроме того, остается еще около 20 обрывов в сети низкого напряжения. К сожалению, из-за непогоды по всей Эстонии не удается достаточно быстро ликвидировать оставшиеся обрывы, так что восстановительных работ будет еще немало. В конце недели синоптики обещают новое усиление ветра, поэтому мы рекомендуем потребителям загрузить приложение MARU на свои смарт-устройства», – сообщил руководитель подразделения центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.
Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии посредством приложения MARU по адресу: https://www.elektrilevi.ee/maru. Приложение позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.
Актуальную информацию о количестве аварий в сетях по регионам можно отслеживать также на карте отключений Elektrilevi по адресу: https://www.ekletrilevi.ee/katkestede/katkestuste-kaart.