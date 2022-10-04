Российским типографиям грозит остановка производства из-за дефицита оборудования

По их оценкам, почти 90 процентов оборудования типографии поступает из так называемых недружественных для России стран, то есть тех западных стран, которые ввели санкции против России из-за войны в Украине.

Печатная и переплетная техника в Россию поступала в основном из Европы. Крупнейшим импортером была Германия с ее известными компаниями Heidelberg, Manrolan и KBA. Оборудование также поступало из Швейцарии, Италии, Канады и Японии.

По словам директора Pareto print Павла Арсеньева, некоторые европейские компании расторгли контракты по собственной инициативе. Другие прекратили сотрудничество после пятого пакета санкций, введенных Еврокомиссией 8 апреля.

Для некоторого оборудования запасные части закупаются через систему параллельного импорта, но для большинства полиграфической техники закупить таким образом запчасти невозможно. «Каждая печатная машина имеет свой серийный номер, многие запасные части для них уникальны и тоже имеют определенный серийный номер. Это означает, что производитель запчастей понимает, что деталь отправляется в Россию, и запрещает ее доставку», – пояснила представитель сервиса «Октопринт» Лариса Данилова.

Решением проблемы могла бы стать покупка оборудования и запчастей в Индии и Китае, но оттуда можно получить только определенную часть техники. Так, по словам Арсеньева, некоторые переплетные машины можно получить из Китая, но уровень их автоматизации очень низок. Индийские печатные станки отстают от европейских на два поколения.