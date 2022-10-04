Кая Каллас: сотрудничество Эстонии и Финляндии особенно важно на пороге зимы

«Наша общая безопасность еще никогда прежде не была так важна, как сегодня, когда Россия пытается аннексировать территории, принадлежащие Украине и угрожает всему миру», – сказала Каллас.

«Мы должны сделать все, чтобы эта война закончилась, чтобы Россия вернулась к своим границам, а преступники предстали перед судом. Мы уже многое сделали, но нам предстоит сделать еще больше и идти до конца – к победе, определенной Украиной. Успехи Украины на поле боя показывают, что мы на правильном пути и нам необходимо наращивать нашу военную, экономическую и моральную поддержку Украины», – добавила премьер.

Как отметила Каллас, что творившиеся на захваченных территориях Украины ужасы, о которых становится известно сейчас, раскрывают лицо российской оккупации. «Свидетельства из освобожденных районов, таких как город Изюм, подтверждают, что против людей, находящихся под российской оккупацией, продолжают совершаться еще большие преступления и ужасы», – сказала премьер-министр.

Каллас также поблагодарила Финляндию за ее недавнее решение закрыть свои границы для граждан России, путешествующих в туристических целях.

«Сотрудничество Эстонии и Финляндии в обеспечении энергетической безопасности предстоящей зимой сегодня обретает еще большую важность, чем прежде. Мы приложим совместные усилия, чтобы обеспечить свои страны достаточным количеством электроэнергии, чтобы была безопасность и надежные каналы поставок энергии», – заявила после встречи премьер-министр Кая Каллас.

«Совместный эстонско-финский плавучий терминал СПГ является важной вехой в деле обеспечения безопасности поставок, мы также продолжим совместно работать вместе для достижения целей в области морской ветроэнергетики, согласованных между странами Балтийского моря в августе этого года. Я рада, что мы едины с Финляндией в том, что энергосбережение и разумное потребление помогут нам пережить зиму, приблизит нас к достижению климатических целей, и мы будем использовать аналогичные меры для сокращения объемов потребления. Это важно, поскольку мы действуем на общем энергетическом рынке и нас объединяет море», – отметила премьер-министр.

По словам премьер-министра, недавние взрывы на нитках «Северного потока» также свидетельствуют о том, насколько важно региональное сотрудничество для обеспечения как энергетической безопасности, так и для безопасности в целом.