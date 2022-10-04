«Мы подготовили конкурс на должность уполномоченного и объявим его в ближайшие дни», – сказала исполняющая обязанности главы отдела по политике равноправия Кайса Кнайт, согласившись с тем, что конкурсный процесс затянулся
Государство начнет искать нового уполномоченного по равноправию
Государство начнет искать нового уполномоченного по равноправию
«Причин тому несколько. Одна из них заключается в том, что мы хотели сделать процесс выбора уполномоченного более прозрачным. В ходе отбора также участвует экспертная комиссия, в которую входят представители организаций по защите интересов», – сказала Кнайт.
Уполномоченной по гендерному равноправию и равному обращению с 2015 года была Лийза Пакоста. В июле 2022 года она перешла на пост главы Департамента защиты памятников старины, из которого уйдет 16 октября, пишет ERR.
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