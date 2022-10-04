Профессор TalTech: метавселенная не должна стать бесхозной территорией

Откуда взялась метавселенная?

«Отцом» метавселенной можно считать американского писателя-фантаста Нила Стефенсона, чье произведение «Лавина» является лучшим примером того, как то, что когда-то изображалось в литературе, стало реальностью.

В Эстонии метавселенную описал Ильмар Таска в своем недавнем романе «Приглашение в Элизиум», где все является реальным и кажущимся одновременно.

Метамир, на самом деле, существует уже много лет, но наибольшее внимание он привлек в 2021 году, когда Facebook стал использовать Meta в качестве своего коммерческого названия и начал разработку нового виртуального мира.