ФОТО ⟩ Президенты Эстонии и Финляндии посетили военный городок Тапа

Главы государств встретились в Тапа с эстонскими призывниками и солдатами союзников. Их ознакомили с подразделениями Сил обороны Эстонии и союзников, а также с боевой техникой Великобритании, Франции и Дании. Опорной страной боевой группы НАТО, расположенной в Эстонии, является Великобритания.

«Действия союзников в Эстонии вдохновили Силы обороны. Мы приобрели ценный и практический опыт совместной работы. Теперь мы должны думать и действовать, чтобы на постоянной основе обеспечить необходимые условия для дополнительного присутствия союзников», – сказал глава эстонского государства.

Президент Карис отметил, что резервные силы Эстонии и Финляндии имеют много общего, и сотрудничество между ними, безусловно, будет укрепляться в рамках НАТО.