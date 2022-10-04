Президент Эстонии Алар Карис и президент Финляндии Саули Ниинисте посетили сегодня военной городок Тапа, где главы государств получили обзор о Силах обороны Эстонии и сотрудничестве с союзниками по НАТО.
ФОТО ⟩ Президенты Эстонии и Финляндии посетили военный городок Тапа
Главы государств встретились в Тапа с эстонскими призывниками и солдатами союзников. Их ознакомили с подразделениями Сил обороны Эстонии и союзников, а также с боевой техникой Великобритании, Франции и Дании. Опорной страной боевой группы НАТО, расположенной в Эстонии, является Великобритания.
«Действия союзников в Эстонии вдохновили Силы обороны. Мы приобрели ценный и практический опыт совместной работы. Теперь мы должны думать и действовать, чтобы на постоянной основе обеспечить необходимые условия для дополнительного присутствия союзников», – сказал глава эстонского государства.
Президент Карис отметил, что резервные силы Эстонии и Финляндии имеют много общего, и сотрудничество между ними, безусловно, будет укрепляться в рамках НАТО.
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем объяснил главам государств Эстонии и Финляндии, какова ситуация с нынешними подразделениями и возможностями Сил обороны Эстонии, разработанных по принципу резервной армии. Он также пояснил роль Кайтселийта. Помимо этого, Херем затронул вопросы сотрудничества, в которые в последние годы вовлечены эстонские и финские силы обороны.