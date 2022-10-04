Уличный опрос ⟩ Нужно ли помогать россиянам, бегущим от мобилизации?

Указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации в ряды вооруженных сил России выявил не только проблемы с количеством личного состава армии, но и с качеством патриотического воспитания среди гражданского населения, подлежащего принудительному призыву на военную службу. Сотни тысяч мужчин от 18 до 50 лет пытаются любыми способами не пополнить список потерь Министерства обороны России. За неполные две недели прозванная россиянами «могилизация» послужила причиной массового выезда мужского населения за пределы РФ.