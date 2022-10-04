Крупный бизнесмен Осипенко и восемь чиновников задержаны криминальной полицией

Согласно подозрению, местный предприниматель оказывал влияние на чиновников и членов городского собрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения. Подозрение в получении взятки и/или торговле влиянием было предъявлено восьми должностным лицам. Следствие ведется примерно по десяти эпизодам. В настоящее время предъявлено первоначальное подозрение, которое может измениться в ходе уголовного расследования.

По словам начальника бюро по борьбе с коррупционными преступлениями центральной криминальной полиции Атся Кюбарсеппа, есть основания подозревать, что посредством дачи взятки предприниматель направлял местную политику. «Данные, собранные к настоящему времени в ходе производства, указывают на то, что подозреваемый имел влияние на принимаемые в городе решения, направлял их в соответствии со своими потребностями и использовал для этого как общественные, так и личные ресурсы. В подозрении речь идет не об одном нарушении, а о нескольких эпизодах. Коррупция – это не просто преступление, а образ мысли, и корруптивное управление городом оказывает влияние на благополучие каждого местного жителя», – сказал Кюбарсепп.

«На прошлой неделе начальник центральной криминальной полиции Айвар Алавере сказал в газете Eesti Päevaleht, что жертвой преступлений «белых воротничков» можно почувствовать себя, оказавшись в конце очереди к врачу. К этому справедливому утверждению уместно добавить, что коррупцию человек чувствует и тогда, когда не может зимой выйти из своего дома, потому что снег не убран, или мусорный контейнер уже несколько дней переполнен», – добавил окружной прокурор Алан Рюйтель.