Россия ввела запрет на международные автомобильные перевозки грузов для стран ЕС

Россия планировала ввести санкции для грузовых перевозок с июня, но до сегодняшнего дня откладывала это. Однако теперь решение принято, и уже на следующей неделе санкции о запрете на международные автомобильные перевозки грузов будут введены. Коснется это тех европейских стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Так, под ограничение попадают грузовые автомобили, зарегистрированные в Евросоюзе, Великобритании, Норвегии и Украине (или грузовые автомобили, принадлежащие компаниям из этих стран – прим.ред.). Грузовики из этих стран должны покинуть Россию не позднее 17 октября.

Однако, по словам главы ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнена, запрет не является полным, он не распространяется примерно на сотню товаров. Среди них, например, животные, большинство продуктов питания, табак, алкоголь и лекарства. Также некоторые химические, пластмассовые и керамические товары и некоторые строительные материалы.

«Пока не ясно, как точно будет работать запрет, потому что по регламенту, например, запрещенные товары можно загнать даже в зону таможенного контроля в Санкт-Петербурге и там передать товар перевозчику, для дальнейшего отправления заказчику», – сказал Перолайнен.

«В Беларуси, где давно действует подобное ограничение, например, товары можно перевозить через границу на расстояние до 50 километров», – добавил он.

По словам Перолайнена, помимо ограничения по расстоянию, самое главное, это что при выезде из России в грузовике может быть только 200 литров топлива. Это означает, что перевозчикам из ЕС сложнее конкурировать, например, с перевозчиками из Сербии или Турции, на которых запрет не распространяется.