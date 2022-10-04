Торговая палата: пользу от универсальной услуги получит узкий круг предприятий

В заявлении, направленном в экономическую комиссию Рийгикогу, торговая палата отмечает, что от изменений выиграет лишь небольшое число микро- и малых предприятий. По их данным, основной причиной этого является тот факт, что многие малые предприятия арендуют недвижимость, и в таких случаях договор на поставки электроэнергии подписывается арендодателем, которому компании-арендаторы оплачивают расходы на электроэнергию. Иными словами, если арендодатель не является микро- или малым предприятием, то, согласно законопроекту, его арендаторы также не могут перейти на универсальную услугу.

Как считает торгово-промышленная палата, на самом деле перейти на универсальную услугу сможет перейти менее половины микро- и малых предприятий, поэтому необходимо рассмотреть решение, при котором универсальное обслуживание могут использовать и лица, поставляющие им электроэнергию.

Торгово-промышленная палата указывает, что в проекте и пояснительном письме недостаточно подробно описано, как осуществляется оценка критериев малого предприятия. По мнению палаты, неясности на практике могут вызвать споры о том, имеет ли компания право пользоваться универсальной услугой электроэнергии, предназначенной для бизнес-потребителей, или нет.

Палата считает, что если запланированные законопроектом изменения распространятся на средние предприятия, то универсальной услугой сможет пользоваться очень большая часть эстонских предприятий. По мнению палаты, такое решение больше соответствовало бы принципу равной конкуренции и лучше помогло бы смягчить проблему высоких цен на электроэнергию и тем самым обеспечить конкурентоспособность эстонских предприятий.

Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс подчеркнул, что очень важно, чтобы призванные помочь меры начали действовать реально и быстро – и чтобы возникли меры, помогающие крупным предприятиям смягчить проблему высоких цен на электроэнергию. «Часто именно средние и крупные компании находятся в конце производственной цепочки, и если дела идут плохо у крупных, это сразу же негативно сказывается и на более мелких», – заявил Палтс.