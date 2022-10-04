Мнение ⟩ Как устроен мир срочника в эстонской армии, и что будет, если срок службы продлят?

Конечно, был период, когда из-за пандемии часть моего взвода была две недели изолирована от других, и мы не могли ничего делать. Или в конце, службы после Siil 2022, когда все снаряжение было начищено, а машины сверкали, мы все равно были вынуждены сидеть и ждать заветного 17-го июня. Однако коронавирус – это непредвиденное обстоятельство, с которым должен был считаться весь мир, а столь поздняя дата демобилизации была скорее специфична по отношению именно к нашему батальону из-за его специализации. Разумеется, при желании можно использовать некоторые лазейки в системе и таким образом просто отсиживаться, ничего не делая, однако это выстрел себе же в ногу. Именно за счет активности и проявления инициативы служащий и получает положительную отдачу от срочной службы.

В качестве примера пустого «просиживания» обычно приводят дежурство, когда человек вынужден целую неделю, с выходными включительно, находиться в части и быть в режиме повышенной готовности. Это лишает возможности уйти в увольнительную с другими товарищами и поэтому, разумеется, вызывает много негодования. В действительности же это – часть подготовки. Солдат должен уметь ждать. К тому же это еще одна возможность физически отдохнуть.