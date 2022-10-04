Командир боевой группы НАТО: солдатская готовность начинается с мышления

«Я сказал своим людям, что работа в холодных условиях здесь означает не просто надевание дополнительного свитера, еще одного шарфа и пары перчаток, а фундаментальное изменение, – отметил он. – Мы формируем мышление солдат, чтобы они были готовы сражаться в этих условиях на поле боя».

По словам подполковника Ходжкинсона, формирование единого мышления требует сотрудничества, потому что невозможно выжить друг без друга. «Это требует от каждого полной концентрации, вплоть до мельчайших деталей. Помимо всего прочего, предстоит подумать о том, как вести себя и использовать свою технику в ​​случае зимних морозов. Мы также должны думать о том, как обслуживать технику», – сказал он.

Командир боевой группы добавил, что для объединения всех знаний и навыков воедино необходимы комплексные изменения, что является сложной и трудоемкой задачей. «Это изменение означает не просто несколько дополнительных слоев одежды, оно коренным образом отличается от нормы», – сказал подполковник Ходжкинсон.

По словам офицера, который по разным источникам следит за ситуацией в Украине, необходимо сделать логические выводы из прочитанного и увиденного, а также сравнить с тем, что знают британцы об Эстонии.