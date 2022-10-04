Уилл Ходжкинсон, подполковник и командир боевой группы НАТО, базирующейся в Тапа, возглавляет подразделение, состоящее из 1200 солдат союзников в Эстонии, львиная доля членов которого впервые сталкивается с зимними условиями.
Командир боевой группы НАТО: солдатская готовность начинается с мышления
«Я сказал своим людям, что работа в холодных условиях здесь означает не просто надевание дополнительного свитера, еще одного шарфа и пары перчаток, а фундаментальное изменение, – отметил он. – Мы формируем мышление солдат, чтобы они были готовы сражаться в этих условиях на поле боя».
По словам подполковника Ходжкинсона, формирование единого мышления требует сотрудничества, потому что невозможно выжить друг без друга. «Это требует от каждого полной концентрации, вплоть до мельчайших деталей. Помимо всего прочего, предстоит подумать о том, как вести себя и использовать свою технику в случае зимних морозов. Мы также должны думать о том, как обслуживать технику», – сказал он.
Командир боевой группы добавил, что для объединения всех знаний и навыков воедино необходимы комплексные изменения, что является сложной и трудоемкой задачей. «Это изменение означает не просто несколько дополнительных слоев одежды, оно коренным образом отличается от нормы», – сказал подполковник Ходжкинсон.
По словам офицера, который по разным источникам следит за ситуацией в Украине, необходимо сделать логические выводы из прочитанного и увиденного, а также сравнить с тем, что знают британцы об Эстонии.
Британские солдаты участвовали в учениях в Норвегии, а также в Центральной Европе, Северной Америке и других местах, но в Эстонии, по словам подполковника Ходжкинсона, у них будут совсем другие возможности. «Что касается оборудования, мы очень хорошо подготовлены к зимним условиям. Мы быстро учимся, и нам, и другим союзникам есть чему поучиться у эстонцев в этой области. Мы справляемся, но нам нужно получить больше знаний», – сказал он.
Подполковник Ходжкинсон, получивший опыт участия в миссиях на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане и прослуживший в качестве профессионального солдата в общей сложности 21 год, сказал, что, хотя он прошел танковую подготовку в регионах с жарким климатом, а также в Канаде, он с нетерпением ждем возможности улучшить свои профессиональные навыки предстоящей зимой в Эстонии.
«Наша программа обучения включает в себя около трех недель тренировок в холодную погоду в декабре и январе. Будет как теория, так и практические занятия, во время которых мы отрабатываем использование техники в зимних условиях. Так что, сможем себя проверить здесь», – отметил он.
Подполковник Ходжкинсон также передал привет украинским солдатам, для которых Postimees, Slava Ukraini и IT-компания Solutional запустили кампанию по сбору средств. Он отметил, что несколько дней назад случайно посмотрел видео о боевых действиях украинцев, защищающих родину, и был впечатлен увиденным.
«Украинская армия использует очень современную, высокоразвитую тактику и технику. Тактические навыки они приобретали дорогой ценой в течение длительного времени, особенно в последние месяцы, когда им пришлось столкнуться с врагом вплотную», – сказал он.
«Впечатляет их способность адаптироваться и создавать, помимо взаимодействия пехоты, артиллерии и бронетанковых войск, дополнительные возможности, которые дает современная боевая техника. Думаю, мы можем извлечь из всего этого очень много уроков», – отметил Ходжкинсон.