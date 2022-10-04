Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 4 октября: как вернуть обществу потерянную молодежь, визит президента Финляндии и можно ли построить любовь в реалити-шоу?
Сегодня в выпуске:
- Президент Финляндии Саули Нийнистё сегодня находился с рабочим визитом в Эстонии. Он встретился с первыми лицами эстонского государства и посетил военную базу НАТО в Тапа
- Десятки тысяч молодых жителей Эстонии не учатся и не работают, что создает проблемы как им самим, так и обществу. Проект «Как у тебя дела на самом деле?» призван оказать им поддержку и предложить варианты учебы и работы
- Короткие новости: о росте краж и взломов в Эстонии, на основании чего можно будет покупать маркированное дизтопливо и с кем будут бороться в Ласнамяэ
- C миру по нитке: о ситуации на границе Эстонии и России, почему переоделся Эммануэль Макрон и что поставило под угрозу праздник Рождества в Великобритании
- Можно ли «построить» любовь или это иррациональное чувство? На этот вопрос искала ответ наша съемочная группа, пообщавшись с участниками двух реалити-шоу, посвященных романтическим отношениям!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 4 октября.