Учения могут нарушить работу больницы

Единственным отделом, чья нормальная работа может быть частично нарушена, является отделение экстренной медицины (EMO), поэтому людей с незначительными проблемами, такими как клещи и царапины, просят сначала связаться с консультационной линией 1220 или с их семейным врачом.

По словам заведующей отделением неотложной медицинской помощи Марит Ыуна, в связи с учениями ни один пациент с серьезными жалобами на здоровье не останется без помощи. «В случае необходимости мы готовы быстро перестроить свою деятельность, но, к сожалению, пациентам с другими, неэкстренными состояниями придется набраться терпения и, возможно, подождать немного», –пояснила она.

Учения с массовыми ранеными важны для больницы и всего местного населения, чтобы убедиться, насколько больница обладает необходимой готовностью и знаниями для работы в различных быстро меняющихся обстоятельствах, а также для выявления возможных проблемных мест, которые необходимо устранить в будущем.