Во время завтрашних учений в Пярнуской больнице будет разыгран определенный сценарий, согласно которому в больницу одновременно доставят много пострадавших. В это время постараются как можно меньше нарушать нормальный режим работы медицинского учреждения.
Учения могут нарушить работу больницы
Единственным отделом, чья нормальная работа может быть частично нарушена, является отделение экстренной медицины (EMO), поэтому людей с незначительными проблемами, такими как клещи и царапины, просят сначала связаться с консультационной линией 1220 или с их семейным врачом.
По словам заведующей отделением неотложной медицинской помощи Марит Ыуна, в связи с учениями ни один пациент с серьезными жалобами на здоровье не останется без помощи. «В случае необходимости мы готовы быстро перестроить свою деятельность, но, к сожалению, пациентам с другими, неэкстренными состояниями придется набраться терпения и, возможно, подождать немного», –пояснила она.
Учения с массовыми ранеными важны для больницы и всего местного населения, чтобы убедиться, насколько больница обладает необходимой готовностью и знаниями для работы в различных быстро меняющихся обстоятельствах, а также для выявления возможных проблемных мест, которые необходимо устранить в будущем.
«К сожалению, жизнь показала, что нужно быть готовым ко всему, поэтому мы организовываем практику. Еще раз повторяю, что ни один пациент в опасном для жизни состоянии не остается без помощи и скорая помощь работает в обычном режиме, но в случае незначительных жалоб мы рекомендуем сначала обратиться к семейному врачу», – сказала Ыун.